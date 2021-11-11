Для приготовления лаваша можно использовать мясо, овощи или рыбу. Чтобы вы могли разнообразить обыденность и экспериментировать с разными вкусами, мы решили поделиться с вами полезными тандемами, которые пригодятся.

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Что завернуть в лаваш

Диетология Светлана Фус поделилась большим списком продуктов, которые можно сочетать в полезных перекусах. Вы можете выбрать именно тот вариант, который вам больше по вкусу:

нежирный творог, зелень и чеснок;

курица, листья салата, помидор, греческий йогурт, дижонская горчица; ⁣⁣⠀

слабосоленая семга, свежий огурец, зелень, несколько капель лимонного сока;⁣⁣⠀

консервированный тунец в собственном соке, листья салата, свежий огурец, помидор и болгарский перец;

сливочный сыр (нежирный), вареные очищенные креветки, зубчик чеснока⁣;⁣⠀

творог и банан (в духовку на 5 – 10 минут)⁣.



Приготовьте полезную начинку / Фото Unsplash

Для приготовления быстрого и полезного ужина под рукой всегда должны быть здоровые продукты. Для этого положите в холодильник свежие листья лаваша вместе с приложениями, которые можно в него завернуть:

вареное куриное или индюшиное филе;⁣⁣⠀

нежирные твердые сыры;⁣⁣⠀

йогурты без добавок;⁣⁣⠀

нежирный творог;⁣⁣⠀

жареные грибы;⁣⁣⠀

овощи;⁣⁣⠀

любая зелень;⁣⁣⠀

морепродукты;⁣⁣⠀

рыба (обратите внимание на филе из нежирных сортов);⁣⁣⠀

перегной; ⁣⁣ ⠀

маринованный лук;⁣⁣⠀

чеснок.⁣⁣

В качестве соуса можете использовать греческий йогурт или масло. Также не забывайте о специях: соль и перец пригодятся вам. Готовить лаваш можно на гриле, в духовке или на сковороде, добавляя несколько капель масла.



Лаваш – это полезное и здоровое блюдо / Фото Unsplash

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Текст публикации Светланы Фус:

Выбор начинки ограничивается только калорийностью. В остальном же то, чем начинить лаваш, зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений.

Нежирный сыр + зелень + чеснок.

Курица + листья салата + помидор + греческий йогурт + дижонская горчица. ⁣⁣⠀

Слабосоленая семга + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.

Консервированный тунец в собственном соке + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.

Сливочный сыр (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока.

Сыр + банан (в духовку на 5 – 10 минут)⁣.

Вкусной и диетической начинкой для лаваша станут: ⁣⁣⠀

вареное куриное или индюшиное филе;⁣⁣⠀

нежирные твердые сыры;⁣⁣⠀

йогурты без добавок;⁣⁣⠀

нежирный творог;⁣⁣⠀

жареные грибы;⁣⁣⠀

овощи;⁣⁣⠀

любая зелень;⁣⁣⠀

морепродукты (в том числе морской коктейль); ⁣⁣⠀

рыба (особенно филе из нежирных сортов); ⁣⁣⠀

перегной; ⁣⁣ ⠀

маринованный лук;⁣⁣⠀

чеснок.