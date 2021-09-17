Многие изменения на нашей коже являются результатом неправильного ухода, однако нередко они могут сигнализировать о начале болезнетворного процесса в организме.

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Откуда берутся красные пятнышки на теле

К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос нет. Дерматологи предполагают, что они могут иметь генетическую подоплеку. А еще отмечают, что появляются преимущественно у тех людей, которые игнорируют здоровый образ жизни.

Одна из самых распространенных причин появления красных пятнышек – аллергия. Кожа таким образом реагирует на антиген – инородное тело. Обычно это происходит в результате использования нового продукта или косметического средства, в состав которого входит аллергенный компонент. При этом красные пятнышки могут появляться не только в месте применения продукта, но и распространяться по всему телу и, кроме этого, еще и сопровождаться зудом. Подобные красные пятнышки возникают в результате укуса насекомых.

Чаще всего красные пятнышки появляются на руках и плечах / Фото medportal

Еще одна частая причина появления красных точек на теле – неправильная эпиляция кожи. Изменения появляются исключительно на эпилированных участках – на ногах, руках, под мышками, в зоне бикини. Эти точки вместе с болевыми ощущениями, жжением и зудом кожи сигнализируют о сильном раздражении кожных покровов.

Как этого избежать? Все просто:

Используйте бритву с лезвием, которое позволяет удалить нежелательные волоски одним движением.

Брейте кожу по направлению роста волос, не забыв предварительно ее увлажнить. С этой целью можно использовать пену для бритья или другое похожее средство (можно и обычный гель для душа).

Не забывайте о правильном уходе за кожей после эпиляции.

Еще одна проблема – вросшие волоски – также может сопровождаться появлением красных пятнышек на коже. Если вам знакома эта проблема, после эпиляции всегда используйте смягчающие лосьоны или избавляйтесь от лишних волос на теле альтернативным и более щадящим методом – с помощью лазера.

Красные пятнышки могут быть связаны с воспалением волосяніх мешочков – фолликулитом. Это заболевание чаще встречается у мужчин. Спровоцировать его может бактериальная, грибковая или вирусная инфекция, хроническое раздражение кожи (например, вследствие трения об одежду), ее механическое повреждение или та же эпиляция.

Красные пятнышки могут указывать на сосудистые изменения (когда трескаются мелкие капилляры). Однако в таких случаях это скорее не точки, а мелкие сосудистые "звездочки". Это – не заболевание, а косметический дефект, однако такие люди больше подвержены риску розацеа – хронической воспалительной кожной болезни. Если вы к ней предрасположены, не забывайте, что летом ваша кожа нуждается в дополнительной защите.

Красными точками мы чаще всего называем гемангиомы. Это – доброкачественные новообразования, которые возникают с аномально развитых сосудов (клеток капилляров). Такие опухоли не представляют опасности для здоровья, а тем более жизни, однако если есть сомнения, стоит показать их врачу, ведь гемангиомы могут оказаться и злокачественными.

Речь идет о гемангиоперицитоме мягких тканей, дополнительным симптомом которой являются кровотечения из носа. Также так может проявляться саркома Капоши – злокачественная опухоль, которая локализуется на стенках кровеносных сосудов и проступает сквозь кожу. При этом меняется кожа на ступнях и ладонях. А еще так может давать о себе знать гемангиосаркома, которая поражает внутренние органы.

Если обнаружили непонятные точки на теле, обратитесь к дерматологу / Фото licsp

У пожилых людей красные пятнышки на теле могут сигнализировать о проблемах с печенью, в частности о циррозе. Однако учтите, что красные пятнышки и неравномерное окрашивание кожи увеличиваются с возрастом в процессе старения кожи – через пигментацию и сосудистые нарушения.

Где чаще всего появляются красные пятнышки

На плечах и руках, но дискомфорт преимущественно вызывают, когда возникают вокруг рта и глаз.

Звездчатые гемангиомы – сосудистые изменения в виде разветвляющихся мелких красных пятнышек – как правило, возникают у молодых женщин в верхней части туловища и на лице. У беременных могут появляться в любом месте на теле.

Как лечат красные пятнышки на теле

Если изменения на коже болят, чешутся или вызывают какие-либо сомнения, стоит проконсультироваться с дерматологом. Лечение будет зависеть от того, что послужило причиной их появления.

Если это – гемангиома и она разрастается, ее придется удалить. Это сделает хирург или хирург-онколог скальпелем либо лазером. Менее инвазивной методикой считается криотерапия, когда изменение на коже удаляют, прижигая их жидким азотом.

При сыпи и аллергии применяют одни процедуры. При раздражении кожи после эпиляции и вследствие кожных заболеваний – другие.

Если изменения вызваны неправильным уходом за кожей, их можно уменьшить с помощью правильно подобранной косметики, которую можно приобрести в специализированных магазинах. Но если красные пятнышки постоянно рецидивируют, то такие средства лучше покупать в аптеке.

Наружное лечение желательно усилить внутренним, то есть пероральными средствами. Однако стоит помнить, что при назначении любого лечения необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, который подскажет, что нужно принимать пациенту, в каких дозах и в течение какого времени.

Не забывайте регулярно увлажнять и правильно эпилировать кожу. А также откажитесь от косметических средств, содержащих аллергены.