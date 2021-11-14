Колаген – це білок, якого в нашому організмі найбільше: він є у м'язах, кістках, сухожиллях, зв'язках, органах, кровоносних судинах, шкірі, слизовій оболонці кишківника та інших сполучних тканинах. Тому дуже важливо контролювати і дбати про його вироблення у потрібній кількості. Цьому процесу сприяють деякі продукти, про які ми розповімо далі.

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Чому колаген важливий для здоров'я

З віком процес вироблення колагену стає не таким здоровим, тому в організмі з'являється брак цього білка, що призводить до:

появи зморщок;

погіршення рухливості зв'язок і сухожиль;

послаблення скелетних м'язів.



Як запобігти появі зморщок / Фото Unsplash

Дуже важливо дбати про правильне харчування, адже саме від цього залежить синтез білка. Якщо організм не отримує поживні речовини, це не сприяє гарному самопочуттю і безперебійній роботі органів.

Як виробляється колаген

Цей "продукт молодості" організм виробляє з 2 амінокислот: гліцину і проліну. Важливу роль також відіграють вітаміни: вітамін С, цинк і мідь. На процес об'єднання амінокислот впливають саме продукти, які вживаєте: вони повинні містити максимум нутрієнтів.

Які продукти додати у раціон



Збалансоване харчування дуже важливе / Фото Unsplash

Білкові продукти – це справжнє джерело амінокислот. Тому частіше вживайте м'ясо птиці, червоне м'ясо, кролика, рибу та інші морепродукти, яйця, молочні продукти і бобові. Також необхідно наситити тіло поживними вітамінами:

цинк ви знайдете в устрицях, субпродуктах, насінні льону, гарбузі, соняшнику, кунжуті, сушених травах, червоному м'ясі, бобових;

вітаміном С потішить солодкий перець, зелені овочі, хурма, ківі та цитрусові;

мідь є у багатьох продуктах, але найкраще її черпати з горіхів, насіння, бобових та сушених трав.

Важливо підтримувати баланс вітамінів в організмі для активації колагену. Ваша шкіра, суглоби та органи будуть вам вдячні за це.



Додайте у раціон червоне м'ясо / Фото Unsplash

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Що погіршує вироблення колагену

Існують певні фактори, які зумовлюють негативний вплив на колаген: