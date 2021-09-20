Якщо ви намагаєтесь схуднути та хочете спробувати голодування, вам варто дізнатись про усі нюанси. Здорово 24 розповідають про 3 популярні способи та як правильно їх вводити у раціон.

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3 способи безпечного голодування

Одноденне голодування

Про розвантажувальний день відомо багатьом. Якщо ви спробуєте такий вид голодування, точно захочете його повторювати щотижня. Але важливо правильно підготувати свій організм, щоб не завдати шкоди. День перед цим не рекомендуємо вживати алкоголь і пізно вечеряти важкою їжею, так ви дасте організму більше часу на перезавантаження та детокс. Почніть з 7 години вечора і наступну добу пийте лише воду кімнатної температури або чергуйте з трав'яним чаєм. Можете продовжити детокс до 7 години ранку, так у сумі вийде 36 годин.



Воду можна замінювати трав'яним чаєм / Фото Pexels

Протягом цього часу відпочивайте, приділіть час прогулянкам у парку та лягайте спати раніше. Для першої спроби ідеально підійде вихідний день. Не варто лякатись побічних ефектів: головного болю, втоми та дратівливості. Виходити з голодування теж потрібно поступово. Поснідайте наступного ранку яблуком, через кілька годин можете з'їсти кашу на воді або невелику порцію варених овочів.

Інтервальне голодування



Інтервальне голодування – простий та швидкий спосіб схуднути / Фото Pexels

Це голодування куди краще виснажливої дієти, адже воно дозволяє вам їсти все, але маленькими порціями у певні проміжки. Головна мета: 8 годин їсте, 16 – ні. І плюс у тому, що з цих 16 годин половину займає нічний сон. Такий спосіб харчування прискорює метаболізм та дарує гарне самопочуття. Це також сприяє покращенням не лише на фізіологічному рівні, але і на психічному.

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Косметичне голодування



Зробіть детокст для шкіри / Фото Pexels

Якщо й проводити детокс, то повноцінний, включаючи шкіру. Термін "косметичне голодування" вперше з'явився у 2011 році від японського творця косметичного бренду Mirai Clinical – Коко Хаясі. Він закликає періодично відмовлятись від косметики вдень, аби нормалізувати секрецію сальних залоз і покращити природний захисний бар'єр шкіри. В ідеалі дієта має тривати від 1 тижня до 28 днів.