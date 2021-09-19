Людський організм – це цілісна система, яка потребує для повноцінної роботи заряду. Цей заряд кожен з нас черпає з їжі та води. Розповідаємо, наскільки важливим він є для життя.

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Скільки проживе людина без їжі та води

Не існує точних наукових досліджень, які б дали конкретні дані щодо тривалості життя без харчування. Більшість досліджень – це тематичні історії людей, які опинились в надзвичайних ситуаціях.

В середньому, без їжі людина може прожити кілька тижнів, але організм перестане функціонувати вже через 2 – 4 доби без води. Один з рекордних випадків трапився з австрійцем, який пробув 18 днів без їжі та води. Його ув'язнили та забули у камері.

Скільки можна жити без їжі?



Чому їжа така важлива / Фото Unsplash

Тривалість життя без їжі залежить від багатьох факторів, зокрема важливу роль відіграє стать, склад тіла та останнє, що ви їли та пили. Люди з більшим запасом жиру будуть жити довше, адже організм ще якийсь час може спалювати накопичені відкладення. До того ж якщо людина має доступ до води, то може вижити до двох місяців без їжі.

Цікавий факт: жінки можуть прожити під час голодування довше, ніж чоловіки. Це пояснюється тим, що вони мають більший відсоток жиру в організмі.

Але варто знати, що тривале голодування дуже шкідливе для організму. Втрата 18% маси тіла вважається серйозною недостачею ваги та може призвести до серйозних наслідків.

Як голодування впливає на організм

Якщо ви припиняєте їсти, то позбавляєте організм джерел енергії і він починає шукати паливо в інших місцях. Починається все з руйнування тканин та використання запасів поживних речовин, щоб продовжити життєдіяльність. В першу чергу організм починає використовувати глюкозу для функціонування. Після цього глікоген – глюкозу у печінці. Його вистачить на 24 години. Згодом відбувається перехід до спалювання накопиченого жиру. Саме в цей момент починається значна втрата ваги та з'являються перші симптоми голодування: запаморочення, туманність у голові та втома.



Організм почне спалювати жирові запаси та поживні речовини / Фото Unsplash

Процес спалювання жирових запасів може тривати від кількох днів до тижнів, в залежності від кількості відкладень. Після цього організм почне харчуватись білком всередині м'язів, у тому числі це стосується і серцевого м'яза, що може призвести до зупинки серця. На цьому етапі з'являються проблеми зі здоров'ям:

остеопороз або зниження щільності кісток;

серцево-судинні захворювання;

відмова органів.

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Скільки можна прожити без води?



Людина без води може прожити менше, ніж без їжі / Фото Unsplash

Середня тривалість життя людини без води 2 – 4 доби. Ще у 1944 році двоє вчених спробували провести експеримент. Вони споживали лише суху їжу. Один з них протримався 3 дні, а інший – 4, перш ніж вони припинили експеримент.

Перші симптоми збезводнення можуть бути відчутні вже через кілька годин:

спрага;

суха шкіра;

запаморочення.

З часом ці симптоми будуть погіршуватись та виникатимуть нові:

спантеличеність;

пришвидшене биття серця;

відмова органів.

Зневоднення дуже небезпечне та може стати смертельним, особливо у сухому кліматі.