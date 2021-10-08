Таке харчування допоможе швидко прийти у форму, адже жири стануть головним джерелом енергії та замінять швидкі вуглеводи. Детальніше про цей метод схуднення читайте у нашому матеріалі.

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Корисна та безпечна LCHF дієта

Часто причиною надмірної ваги є споживання великої кількості швидких вуглеводів. LCHF-дієта за своїм принципом схожа на кето-дієту, щоправда, не така жорстка і більш безпечна.

Основні правила LCHF дієти

Ваш щоденний раціон повинен складатись на 70% з жирів, 20% – білків і 10% – вуглеводів.

Споживайте більше натуральних жирних продуктів: м'ясо, риба, яйця, птиця, авокадо, бекон, вершкова, оливкова та кокосова олії.

Багато овочів і зелені: їх Катерина Григор'єва рекомендує споживати в сирому вигляді, аби зберегти більше вітамінів та мікроелементів.

Додайте у раціон кістковий бульйон та замініть сіль на якісну морську нерафіновану.

Забезпечити організм колагеном допоможе рибний бульйон.

Їсти лише тоді. коли відчуваєте голод, і до тих пір, поки не відчуєте себе ситими.

Не потрібно рахувати калорії, як у кето-дієті.

Кількість швидких вуглеводів варто скоротити до 10%.

Підтримувати водний баланс та виписати мінімум 1,5 літри води в день: за пів години до приймання їжі випивайте 200 – 250 мілілітрів чистої води.

Готуйте продукти так, щоб вони залишались корисними: варіння, тушкування, запікання вам у поміч.

Смакуйте їжу не поспішаючи.

Якісний сон також відіграє важливу роль, адже саме вироблення гормону кортизолу під час стресу може призвести до збільшення жирової маси.

Відмовтесь від виснажливих навантажень та тривалих голодувань, вони не принесуть вам користь.

Низьковуглеводні дієте можуть призвести до запорів, тому потрібно нормалізувати роботу кишківника за допомогою рослинної клітковини: приготуйте напій з насіння льону або псілліума.⠀

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