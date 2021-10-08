Такое питание поможет быстро прийти в форму, ведь жиры станут главным источником энергии и заменят быстрые углеводы. Подробнее об этом методе похудения читайте в нашем материале.

Интересно знать Свежие овощи и зелень с грядки: опасность – вовсе не в нитратах

Полезная и безопасная LCHF диета

Часто причиной избыточного веса является потребление большого количества быстрых углеводов. LCHF-диета по своему принципу похожа на кето-диету, правда, не такая жесткая и более безопасна.

Основные правила LCHF диеты

Ваш ежедневный рацион должен состоять на 70% из жиров, 20% – белков и 10% – углеводов.

Потребляйте больше натуральных жирных продуктов: мясо, рыба, яйца, птица, авокадо, бекон, сливочное, оливковое и кокосовое масла.

Много овощей и зелени: их Екатерина Григорьева рекомендует потреблять в сыром виде, чтобы сохранить больше витаминов и микроэлементов.

Добавьте в рацион костный бульон и замените соль на качественную морскую нерафинированную.

Обеспечить организм коллагеном поможет рыбный бульон.

Есть только тогда. когда чувствуете голод, и до тех пор, пока не почувствуете себя сытыми.

Не нужно считать калории, как в кето-диете.

Количество быстрых углеводов следует сократить до 10%.

Поддерживать водный баланс и выписать минимум 1,5 литра воды в день: за полчаса до еды выпивайте 200 – 250 миллилитров чистой воды.

Готовьте продукты так, чтобы они оставались полезными: варка, тушение, запекание вам в помощь.

Наслаждайтесь пищей не спеша.

Качественный сон также играет важную роль, ведь именно выработка гормона кортизола при стрессе может привести к увеличению жировой массы.

Откажитесь от изнурительных нагрузок и длительных голодовок, они не принесут вам пользу.

Низкоуглеводные диеты могут привести к запорам, поэтому нужно нормализовать работу кишечника с помощью растительной клетчатки: приготовьте напиток из семян льна или псиллиума. ⠀