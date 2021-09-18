Человеческий организм – это целостная система, которая требует для полноценной работы заряда. Этот заряд каждый из нас черпает из пищи и воды. Рассказываем, насколько важным он является для жизни.

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Сколько проживет человек без еды и воды

Не существует точных научных исследований, которые бы дали конкретные данные о продолжительности жизни без питания. Большинство исследований – это тематические истории людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях.

В среднем, без пищи человек может прожить несколько недель, но организм перестанет функционировать уже через 2 – 4 суток без воды. Один из рекордных случаев произошел с австрийцем, который пробыл 18 дней без еды и воды. Его посадили в камеру и забыли.

Сколько можно жить без пищи?



Почему еда такая важная / Фото Unsplash

Продолжительность жизни без еды зависит от многих факторов, в частности важную роль играет пол, состав тела и последнее, что вы ели и пили. Люди с большим запасом жира будут жить дольше, ведь организм еще некоторое время может сжигать накопленные отложения. К тому же если человек имеет доступ к воде, то может выжить до двух месяцев без пищи.

Интересный факт: женщины могут прожить во время голодания дольше, чем мужчины. Это объясняется тем, что они имеют больший процент жира в организме.

Но стоит знать, что длительное голодание очень вредно для организма. Потеря 18% массы тела считается серьезной нехваткой веса и может привести к серьезным последствиям.

Как голодание влияет на организм

Если вы прекращаете есть, то лишаете организм источников энергии и он начинает искать топливо в других местах. Начинается все с разрушения тканей и использования запасов питательных веществ, чтобы продолжить жизнедеятельность. В первую очередь организм начинает использовать глюкозу для функционирования. После этого гликоген – глюкозу в печени. Его хватит на 24 часа. Впоследствии происходит переход к сжиганию накопленного жира. Именно в этот момент начинается значительная потеря веса и появляются первые симптомы голодания: головокружение, туманность в голове и усталость.



Организм начнет сжигать жировые запасы и питательные вещества / Фото Unsplash

Процесс сжигания жировых запасов может длиться от нескольких дней до недель, в зависимости от количества отложений. После этого организм начнет питаться белком внутри мышц, в том числе это касается и сердечной мышцы, что может привести к остановке сердца. На этом этапе появляются проблемы со здоровьем:

остеопороз или снижение плотности костей;

сердечно-сосудистые заболевания;

отказ органов.

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Сколько можно прожить без воды



Человек без воды может прожить меньше, чем без пищи / Фото Unsplash

Средняя продолжительность жизни человека без воды 2 – 4 суток. Еще в 1944 году двое ученых попытались провести эксперимент. Они потребляли только сухую пищу. Один из них продержался 3 дня, а другой – 4, прежде чем они прекратили эксперимент.

Первые симптомы обезвоживания могут быть ощутимы уже через несколько часов:

жажда;

сухая кожа;

головокружение.

Со временем эти симптомы могут ухудшаться и будут возникать новые:

озадаченность;

ускоренное биение сердца;

отказ органов.