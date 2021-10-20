Невероятное сочетание шпината, феты и риса точно придется вам по душе. Делимся рецептом в нашем материале.

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Рецепт запеканки из риса, феты и шпината

Ингредиенты

3 столовые ложки оливкового масла;

1 луковица;

300 граммов замороженного шпината;

3 больших зубчика чеснока;

3 стакана вареного коричневого риса;

¾ стакана измельченного сыра фета;

¼ стакана измельченного свежего укропа;

пол чайной ложки молотого перца;

¼ чайной ложки соли;

4 большие яйца;

¼ стакана сметаны;

1 столовая ложка цедры лимона.

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Способ приготовления



Вкусный и полезный ужин / Фото Unsplash

Шаг 1. Лук мелко нарежьте, а шпинат разморозьте и измельчите. Смажьте сковороду маслом и высыпьте лук. Готовьте 4 минуты до появления золотистой корочки. Тогда добавьте шпинат, чеснок и готовьте еще минуту. После этого снимите с огня и дайте немного остыть.

Шаг 2. П ереместите зажарку в кастрюлю, добавьте рис, фету, укроп, перец и соль. Перемешайте до однородной смеси. После этого взбейте яйца и вылейте к рису.