Невероятное сочетание шпината, феты и риса точно придется вам по душе. Делимся рецептом в нашем материале.
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Рецепт запеканки из риса, феты и шпината
Ингредиенты
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 1 луковица;
- 300 граммов замороженного шпината;
- 3 больших зубчика чеснока;
- 3 стакана вареного коричневого риса;
- ¾ стакана измельченного сыра фета;
- ¼ стакана измельченного свежего укропа;
- пол чайной ложки молотого перца;
- ¼ чайной ложки соли;
- 4 большие яйца;
- ¼ стакана сметаны;
- 1 столовая ложка цедры лимона.
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Способ приготовления
Вкусный и полезный ужин / Фото Unsplash
Шаг 1. Лук мелко нарежьте, а шпинат разморозьте и измельчите. Смажьте сковороду маслом и высыпьте лук. Готовьте 4 минуты до появления золотистой корочки. Тогда добавьте шпинат, чеснок и готовьте еще минуту. После этого снимите с огня и дайте немного остыть.
Шаг 2. Переместите зажарку в кастрюлю, добавьте рис, фету, укроп, перец и соль. Перемешайте до однородной смеси. После этого взбейте яйца и вылейте к рису.
Шаг 3. Разогрейте духовку до 200 градусов, разровняйте смесь шпателем и выпекайте 25 минут.