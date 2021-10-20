Друга форма запалення є більш небезпечною, адже саме вона приносить чимало шкоди організму. Про усі небезпеки та способи боротьби читайте далі у нашому матеріалі.

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Чому хронічне запалення небезпечне

Хронічне запалення може бути дуже тривалим. Воно часто турбує протягом багатьох років та нещадно впливає на організм. Гостре запалення зазвичай точково уражає певні частини тіла, а хронічне – негативно впливає на весь організм. Цей процес повільний та не має чітких симптомів.



Хронічне запалення важко виявити / Фото Unsplash

Зазвичай найбільш поширеними ознаками хронічного запалення є:

постійна втома;

апатія;

надмірна вага;

зміна емоційного фону;

зниження життєвого тонусу;

погіршенні якості шкіри.

Після цього симптоми починають проявлятись у певних органах. Найшвидше з'являються шкірні запальні захворювання (дерматит, псоріаз), слизові (гастрит, коліт) та захворювання суглобів (артрит).

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Як боротись із запаленням



Буряк зменшує запалення / Фото Unsplash

На щастя, цей процес можна зупинити завдяки деяким продуктам, які варто включити у раціон. До таких "рятівників" від запалення відносять:

куркуму;

буряк;

дику рибу;

малину;

грейпфрут;

листову зелень;

зелений чай, матчу, туласі;

ферментовані овочі;

часник;

гриби шиїтаке.

Проте лише цих продуктів буде замало, варто комплексно підійти до лікування та змінити раціону, виключивши шкідливу їжу.