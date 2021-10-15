У свіжому інтерв'ю для жовтневого випуску британського модного видання Vogue, Адель розповіла правду про своє схуднення. Її жага до змін заради сина перевтілила її життя назавжди та змусила працювати над собою.

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Секрети схуднення Адель



Перевтілення Адель / Фото з інстаграму

Після перших виходів у світ після феєричного схуднення, зірка соромилась своєї нової фігури та зазнала чимало хейту від прихильниць в соцмережах. Проте її трансформації мали зовсім інше підґрунтя. Зірка ніколи не прагнула до схуднення. Її основана мета – це зміни заради сина та боротьба з тривожністю.

Я стала займатися через свою тривожності. На тренуваннях я почувала себе краще. Мова ніколи не йшла про те, щоб схуднути. Йшлося про те, щоб ставати сильнішою і приділяти якомога більше часу собі кожен день без телефону. Я звикла до цього,

– розповіла співачка у нещодавньому інтерв'ю.



Адель схудла на 45 кілограмів / Фото з інстаграму

Зірка робила акцент на фізичних навантаженням та займалась з тренером 3 рази на день. Вона пояснила, що це не обов'язково для більшості людей, адже з фінансової сторони може бути невигідно.

Я тренуюся два або три рази на день. Вранці я роблю силові вправи, вдень я зазвичай займаюся хайкінгом або боксом, а ввечері роблю кардіо,

– ділиться Адель.

Співачка займається з тренером Грегу Міле та пояснює, що саме він був її натхненням, адже за останні 3 роки вона, ймовірно, проводила з ним більше часу, ніж будь-хто інший.

Без дієти

Адель в інтерв'ю розвіяла усі міфи про те, що дотримувалась сіртфуд-дієти, як повідомляли раніше багато ЗМІ. Жінка не обмежувала себе в їжі та не відмовлялась від алкоголю: "Якщо що, я з'їдаю більше, ніж раніше, тому що я так наполегливо працюю", – сказала вона в інтерв'ю.



Зірка робила акцент на спорті / Фото з інстаграму

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Адель досі полюбляє випити рожевий або апельсиновий шприц, проте тепер намагається бути більш уважною до вживання алкоголю, ніж у молоді роки. Вона поділилась, що саме смерть британської співачки Емі Уайнхаус змусила її задуматись про те, як ЗМІ зобразили б її.

Я не хочу, щоб ці люди, яких я не знаю, забрали у мене свою спадщину, мою історію і вирішили, що я можу залишити після себе або що взяти з собою,

– пояснила Адель.