В свежем интервью для октябрьского выпуска британского модного издания Vogue, Адель рассказала правду о своем похудении. Ее жажда изменений ради сына перевоплотила ее жизнь навсегда и заставила работать над собой.

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Секреты похудения Адель



Перевоплощение Адель / Фото с инстаграма

После первых выходов в свет после феерического похудения, звезда стеснялась своей новой фигуры и испытала немало хейта от поклонниц в соцсетях. Однако ее трансформации имели совсем другую суть . Звезда никогда не стремилась к похудению. Ее основана цель – это изменения ради сына и борьба с тревожностью.

Я стала заниматься из-за своей тревожности. На тренировках я чувствовала себя лучше. Речь никогда не шла о том, чтобы похудеть. Речь шла о том, чтобы становиться сильнее и уделять как можно больше времени себе каждый день без телефона. Я привыкла к этому,

– рассказала певица в недавнем интервью.



Адель похудела на 45 килограммов / Фото с инстаграма

Звезда делала акцент на физических нагрузкой и занималась с тренером 3 раза в день. Она объяснила, что это не обязательно для большинства людей, ведь с финансовой стороны может быть невыгодно.

Я тренируюсь два или три раза в день. Утром я делаю силовые упражнения, днем я обычно занимаюсь хайкинг или боксом, а вечером делаю кардио,

– делится Адель.

Певица занимается с тренером Грегу Миле и объясняет, что именно он был ее вдохновением, ведь за последние 3 года она, вероятно, проводила с ним больше времени, чем кто-либо другой.

Без диеты

Адель в интервью развеяла все мифы о том, что придерживалась сиртфуд-диеты, как сообщали ранее многие СМИ. Женщина не ограничивала себя в еде и не отказывалась от алкоголя: "Если что, я съедаю больше, чем раньше, потому что я так упорно работаю", – сказала она в интервью.



Звезда делала акцент на спорте / Фото с инстаграма

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Адель до сих пор любит выпить розовый или апельсиновый шприц, однако теперь пытается быть более внимательной к употреблению алкоголя, чем в молодые годы. Она поделилась, что именно смерть британской певицы Эми Уайнхаус заставила ее задуматься о том, как СМИ изобразили бы ее.