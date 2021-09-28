Досі не знаєте, що саме варто покласти у контейнер з обідом, аби ваша дитина в школі була уважною? Здорово 24 діляться списком продуктів, які стануть вам у пригоді.

Корисно Яка небезпека підстерігає дітей у пісочниці

Продукти, які сприяють концентрації уваги

Апельсини



Апельсин містить багато вітаміну С / Фото Unsplash

Апельсин – це не лише чудове джерело вітаміну C, а й прекрасний антиоксидант, який сприяє концентрації та покращенню пам'яті. Тож якщо ваша дитина полюбляє цей фрукт, покладіть його у бокс з їжею. У одному апельсині міститься добова норма вітаміну C, що відповідає за захист імунної системи. Можете замінити фрукт на сік, який також принесе чимало користі.

Консервований лосось



Бутерброди з лососем – це чудова ідея / Фото Unsplash

Консервований лосось допоможе здобути кращі успіхи в школі, адже містить у своєму складі корисні жирні кислоти омега-3 та сприяє розвитку мозку та мислення. Ще однією перевагою, у порівнянні з тунцем, є нижчий вміст ртуті. Приготуйте на обід своїй дитині корисні бутерброди із лососем, селерою, цибулею та гірчицею.

Смажена яловичина



Яловичина наситить організм білком / Фото Unsplash

Ідеальний шкільний обід повинен бути збалансованим та включати білки, жири та вуглеводи. У якості білків чудово підійде смажена яловичина. Діти потребують для гармонійного розвитку та кращого зосередження залізо та цинк. Джерелом цих корисних елементів є саме яловичина. Сміливо готуйте сендвіч чи лаваш з м'ясом, що забезпечить хороший баланс білка та вуглеводів.

Волоські горіхи та свіжа чорниця



Горіхи та ягоди принесуть багато користі / Фото Unsplash

Доповнити повноцінний обід можна смачним та корисним перекусом. Для нього можна використати горіхи та ягоди, які чудово підходять для здоров'я мозку, а жири та білки зберігають почуття ситості. Чорниця містить у своєму складі багато антиоксидантів, які допомагають організму функціонувати, тому діти можуть залишатися зосередженими.

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Бутерброди з мигдальним маслом і ягодами



Приготуйте корисні тости / Фото Unsplash

Ще один варіант для смачного та корисного перекусу – бутерброди з мигдальним маслом та ягодами. Оберіть для нього поживний цільнозерновий хліб, намастіть мигдальним маслом та додайте розтерту чорницю чи тонко нарізану полуницю зверху. Мигдаль багатий необхідними поживними речовинами та жирами, які підтримують здоров'я мозку, а ягоди містять поліфеноли, які сприяють покращенню пам'яті.