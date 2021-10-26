Проте виглядати молодшими за свої роки виходить далеко не у всіх. Розповідаємо чому так відбувається і яких звичок слід уникати, щоб не пришвидшувати старіння організму.

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Ви приховуєте істинні емоції

Приховувати свої справжні почуття та тримати все всередині – не вдала тактика, якщо ви хочете зберегти ментальне здоров'я та зовнішню красу. Ба більше, вважається, що звичка "виношувати проблему в собі" провокує хронічний стрес, який пов'язують з розвитком хвороби Альцгеймера.

Що робити: розкажіть близьким про свої негаразди або ж зверніться до психотерапевта, який надасть відповідні інструменти для самовираження емоцій.

Ви ведете малорухливий спосіб життя

Стрес та малорухливий спосіб життя пришвидшують старіння / Фото Pexels

Рух – це не лише життя, а й краса. Як показує практика, люди, які мало рухаються на роботі та у побуті, швидше старіють. Вони схильні до атрофії м'язів і стрімкого набору зайвої ваги, тому рухайтеся якнайчастіше.

Що робити: займіться спортом, танцями, йогою. Ходіть пішки, особливо по сходах.

Ви незбалансовано харчуєтеся

Надмірна кількість фаст-фуду, цукру та солі негативно впливає на весь організм: від здоров'я серця до стану шкіри.

Що робити: з віком потрібно їсти більше морської риби, оскільки вона містить дорогоцінні для здоров'я омега-3 жирні кислоти, а також забезпечити збалансований раціон, який не дасть організму потерпати від дефіцитів корисних мікро- та макроелементів.

Ви маєте проблеми зі сном

Спіть принаймні 8 годин на добу / Фото Pexels

Спати і висипатися – одне з основних завдань людини, яка прагне мати добрий вигляд.

Що робити: лягайте спати о 22 – 23 годині та спіть 8 – 9 годин, не вибивайтеся зі звичного графіка навіть у вихідні. Якщо висипатися заважають фізіологічні проблеми – обов'язково зверніться до лікаря.

Ви не можете кинути курити

Ще один ворог молодості та здоров'я – звичка курити. Через неї значно погіршується стан шкіри, волосся, зубів. Нікотин здатний занапастити вашу молодість дуже рано – курці, як правило, виглядають на 5 – 10 років старше за свій справжній вік.

Що робити: є безліч способів, які допоможуть кинути курити. Але для початку ви повинні зрозуміти, що ви справді цього хочете.