Однако выглядеть моложе своих лет получается далеко не у всех. Рассказываем почему так происходит и каких привычек следует избегать, чтобы не ускорить старение организма.

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Вы скрываете истинные эмоции

Скрывать свои подлинные чувства и держать все внутри – не удачная тактика, если вы хотите сохранить ментальное здоровье и внешнюю красоту. Более того, считается, что привычка "вынашивать проблему в себе" провоцирует хронический стресс, связываемый с развитием болезни Альцгеймера.

Что делать: расскажите близким о своих неурядицах или обратитесь к психотерапевту, который предоставит соответствующие инструменты для самовыражения эмоций.

Вы ведете малоподвижный образ жизни

Стресс и малоподвижный образ жизни ускоряют старение / Фото Pexels

Движение – это не только жизнь, но и красота. Как показывает практика, люди, которые мало двигаются на работе и в быту, скорее стареют. Они склонны к атрофии мышц и стремительному набору лишнего веса, поэтому двигайтесь как можно чаще.

Что делать: займитесь спортом, танцами, йогой. Ходите пешком, особенно по лестнице.

Вы несбалансированно питаетесь

Избыточное количество фаст-фуда, сахара и соли оказывает негативное влияние на весь организм: от здоровья сердца до состояния кожи.

Что делать: с возрастом нужно есть больше морской рыбы, поскольку она содержит драгоценные для здоровья жирные кислоты омега-3, а также обеспечить сбалансированный рацион, который не даст организму страдать от дефицитов полезных микро- и макроэлементов.

У вас проблемы со сном

Спите по крайней мере 8 часов в сутки / Фото Pexels

Спать и высыпаться – одна из основных задач человека, который стремится выглядеть хорошо.

Что делать: ложитесь спать в 22 – 23 часов и спите 8 – 9 часов, не выбивайтесь из привычного графика даже в выходные. Если высыпаться мешают физиологические проблемы – обязательно обратитесь к врачу.

Вы не можете бросить курить

Еще один враг молодости и здоровья – привычка курить. Из-за нее значительно ухудшается состояние кожи, волос, зубов. Никотин способен погубить вашу молодость очень рано – курильщики, как правило, выглядят на 5 – 10 лет старше своего настоящего возраста.

Что делать: есть множество способов, которые помогут бросить курить. Но для начала вы должны понять, что вы действительно этого хотите.