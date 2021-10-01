Лікування цієї проблеми може виявитися проблематичним, оскільки біль по ходу сідничного нерва має властивість повертатися. Дізнайтеся, що провокує ішіас та як його лікувати.

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Ішіас сідничного нерва – поширене і водночас одне з найбільш болючих захворювань. Проявляється сильним болем у попереку, який віддає у сідниці і далі – по всій довжині ніг аж до п’ят та пальців. Загострення ішіасу на якийсь час вибиває людину "з колії", оскільки через біль вона не здатна займатися своєю повсякденною активністю.

Чому уражається сідничний нерв

Сідничний нерв є найбільшим нервом у нашому організмі. Фактично це – вузол із кількох нервових корінців, які виходять з хребтового каналу у попереково-крижовому його відділі. Цей нерв проходить крізь сідницю та опускається по стегні і гомілці до стопи.

Уражатися або перетискатися може у будь-якому місці, проте найчастіше ішіас виникає, коли фрагмент міжхребцевого диска перетискає спинномозкові нервові корінці, викликаючи їх запалення (радикуліт), або коли виникають дегенеративні зміни у хребті, наслідком чого є випадіння міжхребцевих дисків.

Мало хто знає, але дегенерація дисків виникає… вже у підлітковому віці, а з часом – прогресує. Цей процес називається "дископатією". Якщо хребет зазнає надмірних навантажень (під час інтенсивних фізичних тренувань, при підйомі важких предметів або на пізніх термінах вагітності), дегенеративні зміни посилюються, у результаті чого з'являється біль у нижній частині хребта, який згодом може опускатися вниз уздовж ноги (частіше – однієї кінцівки, проте трапляється, що й двох).

Ішіас може виникати у результаті викривлення хребта або неправильної будови тазу. Ще одна можлива причина появи болю по ходу сідничного нерва – вагітність. В останні місяці вагітності практично всі жінки скаржаться на біль у попереку, проте якщо центр ваги зміщується і хребет вагітної зазнає надмірних навантажень, це може спровокувати напад ішіасу.

Важливо знати. Біль, який іррадіює з паху до передньої частини стегна (аж до коліна) і викликаний перетисканням стегнового нерва або нервових корінців, які його утворюють, називається "стегновою невропатією".

Як проявляється ішіас сідничного нерва

Біль може виникнути раптово (наприклад, при травмі або різкому перевантаженні хребта) або ж наростати поступово, іррадіюючи у різні частини тіла. Як правило, починається у попереково-крижовому відділі хребта і посилюється при кожному руху, навіть коли людина просто намагається випрямити спину. Больові відчуття настільки виражені, що людина не може спокійно спати вночі.

Іноді сильний біль може не давати спати / Фото repost

Залежно від того, який корінець був перетиснутий, біль може іррадіювати вниз до сідниць, задньої або бічної частини стегна, гомілки, стопи і пальців ніг. Може поширюватися як по всій довжині сідничного нерва, так і зосереджуватися в одній ділянці, приміром, у хребті, сідниці або стегні.

Симптоми, які супроводжують ішіас:

м’язова слабкість;

порушення чутливості (оніміння, поколювання);

проблеми з сечовипусканням або дефекацією (при важкому перебігу захворювання).

Коли потрібно негайно звернутися до лікаря

Якщо ви:

не можете зігнути або випростати ногу, стопу чи пальці;

з'явилися нетипові відчуття на шкірі (наче хтось встромляє голки чи бігають мурахи);

не можете сходити у туалет (виникла затримка сечі або стільця).

Як діагностують захворювання

Лікар розпитає про місце локалізації болю, його інтенсивність і частоту виникнення, який стиль життя веде пацієнт, чим заробляє на життя та які хвороби переніс у минулому. Також фахівець оцінить м’язову силу і рефлекси нижньої половини тіла, чутливість та напругу нервових корінців.

Відбувається це так. Пацієнта просять лягти на спину і у цьому положенні – зігнути та випрямити ноги. Щоб перевірити сенсорні відчуття, до шкіри кінцівок лікар притуляє тупі й гострі предмети.

Якщо фахівець запідозрить запалення нервового волокна, викликане інфекційними захворюваннями або наявність пухлин, які можуть перетискати нерв, скерує на додаткові дослідження.

До базових методів діагностики відносять:

рентген хребта;

комп’ютерна томографія;

магнітно-резонансна томографія.

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Як лікують ішіас

Якщо з'явився біль, діяти треба швидко. Перше, що потрібно зробити, – забезпечити спокій хребту. Якщо людина відчуває біль, повинна залишатися у ліжку. Найкраще лежати на твердій рівній поверхні, тож якщо вас часто турбують напади ішіасу, варто задуматися над покупкою жорсткого матраца.

Лягти бажано на бік, зігнувши ноги у колінних і тазостегнових суглобах або ж можна лягти на спину, поклавши під коліна подушку. Защемлений нерв залишатиметься у стані спокою, тож уже через день-два настане полегшення. Якщо ж зауважили, що біль, навпаки, посилюється, без візиту до лікаря не обійтися.

Можна прийняти анальгетики, щоб зменшити біль / Фото Unsplash

Щоб зменшити больові відчуття, можна прийняти анальгетики, приміром, ібупрофен або напроксен, які відпускаються без рецепта. Важливо відразу прийняти максимальну дозу, але не перевищуючи ту, яка зазначена в інструкції!

Також рекомендується використовувати знеболюючі засоби для місцевого застосування, зігріваючі мазі, пластирі або грілку, делікатно при цьому масажуючи зігріту ділянку – це дозволить розслабити м'язи і зменшити тим самим дискомфорт.

Помічними будуть і охолоджуючі компреси. Під дією низьких температур в організмі виробляються ендорфіни, які виявляють знеболюючий ефект.

Сильний біль, як уже зазначалося, вимагає консультації з фахівцем. Лікар випише рецепт на більш потужні анальгетики. Їх потрібно буде вводити ін’єкційним шляхом. Фізична терапія і реабілітація є основними етапами консервативного лікування ішіасу сідничного нерва.

На додаток до фізичних вправ корисними будуть фізіотерапевтичні процедури, такі як черезшкірна електростимуляція, ультразвуки, теплові процедури (з використанням світла лазера) або кріотерапія. Проте кожен із цих методів має свої протипоказання, тож для кожного пацієнта складають окрему програму лікування.

Кріотерапія / Фото aif

Хірургічне лікування застосовується лише у 2 – 10% випадків. Основними показаннями до проведення оперативного втручання є:

парез (параліч) кінцівок;

затримка сечовипускання;

порушення чутливості.

Якщо у спинномозковому каналі лікар виявить абсцес або пухлину, негайно скерує на операцію. Невідкладним станом, який вимагає термінового хірургічного втручання, вважається також нестабільний перелом хребта (коли хребет зміщується зі своєї осі).

Щоб спровокувати черговий напад ішіасу, іноді достатньо зробити один різкий рух: підняти щось важке, нахилитися, спіткнутися або енергійно встати з ліжка. Якщо при цьому відчули різкий біль у попереку (та такий, що годі поворухнутися), швидше за все вам знову доведеться мати справу з черговим загостренням.

Напади ішіасу свідчать про те, що ваш хребет не перебуває у хорошій фізичній формі. Потрібно наростити фізичну активність (врахуйте, що вона повинна бути помірною і відповідати вашому віку). Виконуючи щоденну роботу, частіше влаштовуйте перепочинок для спини.