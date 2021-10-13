Погіршити самопочуття неабияк можуть процеси травлення. Все залежить від кислотно-лужної рівноваги, яку допоможуть підтримувати деякі продукти.

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Як нормалізувати кислотність шлунка


Порушення балансу кислотності приносить неабиякий дискомфорт / Фото Pixabay

Саме шлункова кислота відповідає за процес травлення. Її виробляють залози шлунку. Вона також виконує важливу функцію захисту від шкідливих організмів, які ви споживаєте з їжею. Проте часто порушення балансу кислоти може призвести до дискомфорту, а саме:

  • здуття живота;
  • печії;
  • больових відчуттів в області кишківника;
  • запору;
  • неприємного запаху з рота;
  • хронічних грибкових захворювань;
  • паразитуванням лямблій;
  • наявності в калових масах неперетравлених шматочків їжі;
  • сповільнення всмоктування вітаміну В12, заліза, кальцію, фолієвої кислоти та вітаміну С;
  • онкології.

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Продукти, які допоможуть відновити баланс кислотності


Ці продукти сприяють виділенню кислоти / Фото Pixabay

Ці негативні процеси відбуваються через зниження концентрації кислоти у шлунку. Її нормалізації та виділенню сприяють деякі продукти, які варто додати у раціон:

  • кінза, рукола, черемша;
  • ананас, папая;
  • імбир;
  • журавлина, брусниця, смородина, вишня;
  • ківі;
  • гімалайська сіль;
  • паста місо;
  • мед натуральний;
  • броколі та цвітна капуста;
  • гранат;
  • хурма;
  • куркума;
  • мінеральна вода.