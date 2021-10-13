Ухудшить самочувствие сильно могут процессы пищеварения. Все зависит от кислотно-щелочного равновесия, которую помогут поддерживать некоторые продукты.
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Как нормализовать кислотность желудка
Нарушение баланса кислотности приносит большой дискомфорт / Фото Pixabay
Именно желудочная кислота отвечает за процесс пищеварения. Ее вырабатывают железы желудка. Она также выполняет важную функцию защиты от вредных организмов, которые вы потребляете с пищей. Однако часто нарушения баланса кислоты может привести к дискомфорту, а именно:
- вздутию живота,
- изжоге;
- болевым ощущениям в области кишечника;
- запору;
- неприятному запаху изо рта;
- хроническим грибковым заболеваниям;
- паразитированию лямблий;
- наличию в каловых массах непереваренных кусочков пищи;
- замедлению всасывания витамина В12, железа, кальция, фолиевой кислоты и витамина С;
- онкологии.
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Продукты, которые помогут восстановить баланс кислотности
Эти продукты способствуют выделению кислоты / Фото Pixabay
Эти негативные процессы происходят из-за снижения концентрации кислоты в желудке. Ее нормализации и выделению способствуют некоторые продукты, которые следует добавить в рацион:
- кинза, руккола, черемша;
- ананас, папайя;
- имбирь;
- клюква, брусника, смородина, вишня;
- киви;
- гималайская соль,
- паста мисо;
- мед натуральный;
- брокколи и цветная капуста;
- гранат;
- финики;
- куркума;
- минеральная вода.