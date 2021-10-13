Ухудшить самочувствие сильно могут процессы пищеварения. Все зависит от кислотно-щелочного равновесия, которую помогут поддерживать некоторые продукты.

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Как нормализовать кислотность желудка



Нарушение баланса кислотности приносит большой дискомфорт / Фото Pixabay

Именно желудочная кислота отвечает за процесс пищеварения. Ее вырабатывают железы желудка. Она также выполняет важную функцию защиты от вредных организмов, которые вы потребляете с пищей. Однако часто нарушения баланса кислоты может привести к дискомфорту, а именно:

вздутию живота,

изжоге;

болевым ощущениям в области кишечника;

запору;

неприятному запаху изо рта;

хроническим грибковым заболеваниям;

паразитированию лямблий;

наличию в каловых массах непереваренных кусочков пищи;

замедлению всасывания витамина В12, железа, кальция, фолиевой кислоты и витамина С;

онкологии.

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Продукты, которые помогут восстановить баланс кислотности



Эти продукты способствуют выделению кислоты / Фото Pixabay

Эти негативные процессы происходят из-за снижения концентрации кислоты в желудке. Ее нормализации и выделению способствуют некоторые продукты, которые следует добавить в рацион: