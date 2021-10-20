Загалом дієтологиня виділяє 5 основних функцій вечері. Детальніше про них – далі.

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Для чого нам вечеря:

Щоб дати енергію. Попри те, що після вечері ми лягаємо спати й здається начеб-то для цього енергія не потрібна, насправді 80% енергії потрібні тілу для роботи клітин. Й навіть коли ми відпочиваємо – організм працює. Для забезпечення тіла вітамінами та мінералами. За 2 прийоми їжі вкрай тяжко отримати добову норму йоду, заліза, селену та інших нутрієнтів. Тож саме триразове продумане харчування стане профілактикою дефіцитів. Саме вечеря є природним снодійним. Раціонально продумані продукти покращать якість сну та допоможуть уникнути нервових прокидань о 5 ранку. Знижує рівень стресу. Вдоволення смакових рецепторів. Якщо ми задовольняємо себе корисними продуктами, зменшується кількість переїдань, а це своєю чергою збільшує тривалість життя.

Як зібрати корисну тарілку

Як зібрати корисну тарілку / Фото Pexels

Ось що варто включити у вечірнє меню:

складні вуглеводи 1 – 2 види у будь-якій комбінації: каша + бобові, картопля + батат. Саме ці продукти продукують енергію, збагачують тіло вітамінами, працюють як антистрес та снодійне);

у будь-якій комбінації: каша + бобові, картопля + батат. Саме ці продукти продукують енергію, збагачують тіло вітамінами, працюють як антистрес та снодійне); ненасичені жири – 1 продукт: авокадо, горіхи, насіння. Це наситить тіло та стане чудовою профілактикою серцево-судинних хвороб;

авокадо, горіхи, насіння. Це наситить тіло та стане чудовою профілактикою серцево-судинних хвороб; насичені жири – 1 продукт: вершкове масло, сир, кисломолочний сир, м'ясо. Ще один пункт, що відповідає за ситість і адекватне виділення жовчі;

вершкове масло, сир, кисломолочний сир, м'ясо. Ще один пункт, що відповідає за ситість і адекватне виділення жовчі; можна додати білки тваринного походження, можна не додавати (залежить від показань);

100 – 150 грамів овочів і зелень. Забезпечує організм вітамінами, покращує моторику ШКТ;

овочів і зелень. Забезпечує організм вітамінами, покращує моторику ШКТ; 100 – 150 грамів ягід або 1 фрукт. Вивільняє енергію, насичує вітамінами та антиоксидантами.

Текст публікації Анна Пархоменко

Чую постійно: "Зрозуміло, що вечеря повинна бути легкою..." Це типу овочі та риба? Кому повинна? Кому зрозуміло? Та й чи повинна?

Погнали, як я люблю: цілі – дії!



Цілі вечері:

дати енергію. [Для чого енергія ввечері, я ж лягаю спати і не витрачаю її? 80% енергії потрібно тілу, не щоб бігати-стрибати, а щоб ЖИТИ. Вона витрачається на основний обмін – роботу клітин. Ця робота не припиняється вночі. Ми спимо – тіло працює]

забезпечити вітамінами і мінералами. За 2 прийоми їжі вкрай тяжко отримати добову норму йоду, заліза, селену [і далі по тексту]. Триразове продумане харчування – профілактика дефіцитів, економія на "БАДах", підвищення якості життя.

Якби ви знали, паничі, як кепсько відчуваються дефіцити, ідея про "легкі" вечері або їх пропуск уже була б мертва.

бути фізіологічним снодійним. Мудро зібрана вечеря – запорука міцного сну, профілактика нервових прокидань о 5 ранку

знизити рівень стресу. [Спойлер: курогрудка/риба і салат з цим не впораються].

бути смачною. Вдоволення смакових рецепторів – менше переїдань – збільшення тривалості життя – бонус: щаслива/ий ти.

Дії: збираємо тарілку

складні вуглеводи 1 – 2 види у будь-якій комбінації: каша + бобові, картопля + батат (енергія, вітаміни, антистрес, снодійне, радість),

ненасичені жири 1 продукт: авокадо, горіхи, насіння (ситість, профілактика серцево-судинних хвороб),

насичені жири: 1 продукт: вершкове масло, сир, кисломолочний сир, м'ясо (ситість, адекватне виділення жовчі),

можна додати білки тваринного походження, можна не додавати (залежить від показань),

100 – 150 г овочів і зелень (вітаміни, моторика ШКТ),

100 – 150 г ягід або 1 фрукт (енергія, вітаміни, антиоксиданти, радість).

А тепер прикинь, що може дати вечеря, представлена тільки овочами.

Вечеря за 4 години до сну = шукана легкість у ШКТ.