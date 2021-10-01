В то же время длительное недосыпание из-за сна в неправильном положении и отдыха на некачественном матрасе повышает риск патологий сердца, ожирения и инфекционных поражений. Именно поэтому важно следить как и на чем вы спите.
Интересно Бессонница, отеки, хроническая усталость: как глисты истощают наш организм
Сон на спине
Сон на спине дает возможность отдохнуть позвоночнику, который излишне нагружается в течение рабочего дня. Лежа в таком положении, мы уменьшаем давление на межпозвоночные диски.
Сон на спине рекомендуется для людей с сидячей работой. Раскрывая плечи и мышцы груди, эта поза эффективно нейтрализирует последствия дневной сутулости.
Как сделать сон на спине еще более комфортным:
- Спите на плоской подушке или используйте валик для шеи.
- Поднимите верхнюю часть тела. Это особенно важно для тех, кто страдает от апноэ или кислотного рефлюкса. Используйте для этого подушку из пеноматериала.
- Набитая подушка под коленями поможет уменьшить давление на позвоночник и тазобедренные суставы. А подкладывание плоской подушки под поясницу поможет устранить боль в этой области.
- Спите на твердом матрасе. Это поможет позвоночнику и суставам находиться в нейтральном положении.
Сон на боку
Сон на боку может помочь вам лучше выспаться, если у вас:
- Кислотный рефлюкс. Сон на левом боку может уменьшить проблемы с желудком и кишечником.
- Боль в спине. Чтобы облегчить дискомфорт, попробуйте перевернуться на бок и приблизить колени к груди.
- Поясничный стеноз. Это состояние встречается у пожилых людей. Именно из-за него людям легче передвигаться, наклонившись вперед. Закономерно, что во сне такая поза тоже будет приятнее.
Врачи отмечают, что беременным женщинам (особенно после 4-го месяца вынашивания плода) также легче спать на боку, так как в других позах ребенок может давить на легкие и сердце.
Если вы чувствуете дискомфорт в суставах и позвоночнике или имеете диагностированы заболевания бедер, к примеру бурсит, сон на боку может усилить болевые ощущения.
Полезно Чем опасна любовь к суши и стейкам с кровью
Сон на животе
Это положение может привести к серьезным проблемам с шеей. Однако, если вам очень комфортно именно в такой позе, попробуйте подложить под колени подушку, разместив ее с той стороны, куда смотрит ваше тело. Врачи утверждают, что это нормализует положение и поможет избежать боли в шее.
Почему так важно найти правильный матрас
Как жесткость матраса влияет на позвоночник: нормальный, слишком мягкий и твердый варианты / Фото sleep-hero
Из-за слишком мягкого матраса ваше туловище прогибается, что приводит искривление позвоночника. Слишком жесткий матрас наоборот так сильно давить на тело, что спинной отдел и вовсе не расслабляется.
Большинство людей изменяют положение сна в среднем 9 раз за ночь. Поэтому лучше приобрести подушку и матрас, которые будут адаптироваться под потребности вашего тела.