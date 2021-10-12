Щоб не допустити хронізації процесу, важливо дотримуватися правильного способу життя з повноцінним сном, здоровим харчуванням, відмовою від шкідливих звичок, помірною фізичною активністю. Крім того, те, що ми п'ємо так само може допомогти боротися із запаленнями.

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Дослідження показують, що поліфеноли, які містяться в чаї, а також трави й спеції, які використовуються для посилення смаку, володіють потужними протизапальними властивостями. Хоча рівень корисних властивостей варіюється від виду чаю, вважається, що вони володіють більшою антиоксидантною силою, ніж фрукти і овочі.

Зелений чай

Чай матча особливо багатий антиоксидантами та катехінами / Фото Unsplash

Вважається, що зелений чай допомагає захистити серце та запобігти серцево-судинним захворюванням. Якщо вам подобається його смак, можна спробувати й потужнішу версію напою – чай матча, який особливо багатий антиоксидантами та катехінами, які позитивно впливають на метаболізм, рівень глюкози та серцево-судинний стан.

Чай з куркуми

Куркумін, який входить до складу спеції, допомагає боротися з вільними радикалами, які провокують біль та запалення. Це доводять й клінічні дослідження. В одному з таких взяло участь 139 осіб з остеоартритом колінного суглоба, які відзначили зменшення больових відчуттів завдяки вживанню добавок куркуміну. При цьому, речовина володіє меншою кількістю побічних реакцій у порівнянні з ліками.

Імбирний чай

Імбир допомагає організму усувати хронічне запалення​ / Фото Unsplash

Згідно з дослідженнями, імбир володіє протизапальними властивостями, які можуть допомогти організму усувати хронічне запалення та зменшувати інтенсивність больових синдромів.

Чай із шипшини

Чай із шипшини багатий на антиоксиданти, включаючи поліфеноли та галактоліпіди, які мають протизапальну активність, пов'язану із запальними захворюваннями, такими як артрит.

Чай з корицею

Кориця володіє протизапальною, антиоксидантною, антибактеріальною дією та унікальним смаком, що робить її чудовим доповненням до чаю. Одна з найкращих переваг кориці – її здатність знижувати рівень цукру в крові, що особливо важливо для профілактики діабету 2-го типу.