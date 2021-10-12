Чтобы не допустить хронизации процесса, важно придерживаться правильного образа жизни с полноценным сном, здоровым питанием, отказом от вредных привычек, умеренной физической активностью. Кроме того, то, что мы пьем так же может помочь бороться с воспалениями.

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Исследования показывают, что полифенолы, содержащиеся в чае, а также травы и специи, которые используются для усиления вкуса, обладают мощными противовоспалительными свойствами. Хотя уровень полезных свойств варьируется от вида чая, считается, что они обладают большей антиоксидантной силой, чем фрукты и овощи.

Зеленый чай

Чай матча особенно богат антиоксидантами и катехинами / Фото Unsplash

Считается, что зеленый чай помогает защитить сердце и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Если вам нравится его вкус, можно попробовать и более мощную версию напитка – чай ​​матча, который особенно богат антиоксидантами и катехинами, которые положительно влияют на метаболизм, уровень глюкозы и сердечно-сосудистое состояние.

Чай из куркумы

Куркумин, входящий в состав специи, помогает бороться со свободными радикалами, которые провоцируют боль и воспаление. Это доказывают и клинические исследования. В одном из таких приняло участие 139 человек с остеоартритом коленного сустава, которые отметили уменьшение болевых ощущений благодаря применению добавок куркумина. При этом, вещество обладает меньшим количеством побочных реакций по сравнению с лекарствами.

Имбирный чай

Имбирь помогает организму устранять хроническое воспаление / Фото Unsplash

Согласно исследованиям, имбирь обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь организму устранять хроническое воспаление и уменьшать интенсивность болевых синдромов.

Чай из шиповника

Чай из шиповника богат антиоксидантами, включая полифенолы и галактолипидов, которые обладают противовоспалительным активность, связанную с воспалительными заболеваниями, такими как артрит.

Чай с корицей

Корица обладает противовоспалительным, антиоксидантным, антибактериальным действием, а также уникальным вкусом, что делает ее прекрасным дополнением к чаю. Одно из лучших преимуществ корицы – способность снижать уровень сахара в крови, что особенно важно для профилактики диабета 2-го типа.