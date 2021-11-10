Об основных из них рассказала в своем инстаграмм-аккаунте диетология Анна Пархоменко. Собрали самое интересное в нашем материале.

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Основная мотивация перекуса – это утоление голода, но исследования показывают, что люди склонны употреблять аппетитную пищу даже тогда, когда они совершенно сыты. Это одна из самых распространенных причин переедания и избыточного веса.

Что делать, чтобы не переедать

Диетология советует сознательно подойти к приглашениям друзей на кофе. Если вы чувствуете, что не голодны – прислушивайтесь к своему организму и не ешьте за компанию. Вероятно, кофе вполне достаточно, чтобы поболтать с друзьями.

Как понять, что вы голодны

Проанализируйте мысли, возникающие в вашей голове, когда вы стоите перед витриной с круассанами:

"О, как аппетитно выглядит этот круассан. Мне очень его хочется, он так хрустит... Возьму к кофе", – это желание конкретного вкуса и впечатлений от еды. В таком случае диетология рекомендует купить выпечку и съесть ее для реализации желаний. "О, круассаны. Вроде бы не хочется сейчас есть... Круасанов тоже особо не хочется... Но когда я еще буду в этой кафешке? Поем, раз я уже здесь", – это страх запретов и диет. Он объясняется ограниченным количеством возможностей. Мозг считает, что следует воспользоваться возможностью поесть здесь и сейчас, поскольку впоследствии такой шанс пропадет. При таких мыслях важно отказаться от покупки круассана. "От Нола взяла себе эклер в чай. А я что скажу? Что не хочу? Расспрашивать начнет, что да как... Проще съесть, чем объяснять", – это страх отстоять свои границы. В таком сценарии диетология советует воздержаться от покупки и перекуса. "Я такая подавленная. Это был отвратительный день на работе, а дома ждут одни хлопоты. Съем хоть этот круассан...", – это заедание потребностей. Следует понимать, что круассан не устранит стресс, поэтому лучше отказаться от его покупки.

Я люблю десерты. Я потребляю их без угрызений совести, когда хочу, – и тебе рекомендую поступать так же. Не есть "за компанию", "просто, потому что я уже здесь", "со скуки", а есть тогда, когда четко хочешь именно этот продукт, хочешь почувствовать, как он тает во рту,

– рекомендует Анна.

Текст публикации Анны Пархоменко

Когда стоит отказаться от перекусов / Фото инстаграмм Анна Пархоменко

Вы с подругой забежали на кофе уже после того, как позавтракали дома. Заказали напиток + вкусняшку. Лакомство вкусное, но на душе как-то... уныло.

Твои мысли: "Может, десерт не ок? Тем более на перекус, отдельно от тарелки... Но хочется, разве я должна себе отказывать?...".

Как относиться к кафе, ароматной выпечке, предложениям подруги: "Гоу на кофе"?

Сознательно. В этой точке важно понимать, что для тебя здесь и сейчас означает кофе плюс, например круассан. Варианты:

"О, как аппетитно выглядит этот круассан. Мне очень его хочется, он так хрустит... Возьму к кофе". Это желание определенного вкуса и впечатлений от еды. Кушать, не стоит отказать. "О, круассаны. Вроде бы не хочется сейчас есть... Круасанов тоже особо не хочется... Но когда я еще буду в этой кафешке? Поем, раз я уже здесь". Это страх запретов и диет. Что вот сейчас есть возможность поесть, то нужно ее хватать, потому что дальше не будет. Будет. Кушать не стоит, отказать. "Блин. Вот Нола взяла себе эклер в чай. А я что скажу? Что не хочу? Расспрашивать начнет, что и как... Проще съесть, чем объяснять". Это страх отстоять свои границы. Кушать не стоит, отказать. "Я такая подавленная. Это был отвратительный день на работе, а дома ждут одни хлопоты. Съем хоть этот круассан, чтобы не так тошно...". Это заедание потребностей. Кушать не стоит, отказать.

Я люблю десерты. Я потребляю их без угрызений совести, когда хочу, – и тебе рекомендую поступать так же. Не есть "за компанию", "просто, потому что я уже здесь", "со скуки", а есть тогда, когда четко хочешь именно этот продукт, хочешь почувствовать, как он тает во рту.

Но если у еды какие-либо другие причины, кроме "Я хочу" – оставь ее на витрине. А себе дай новый опыт есть только тогда, когда хочешь есть, хочешь конкретный вкус.

Уже это улучшит самочувствие. Если же наслоить такой эксперимент на гармоничное питание, твое тело шокирует тебя.