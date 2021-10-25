Хронічний стрес – значно серйозніша проблема, аніж здається на перший погляд. Недавнє дослідження, опубліковане у журналі Biological Reviews, повідомляє, що емоційне перенавантаження призводить до запальних процесів, які підвищують ризик деменції і хвороби Альцгеймера. Крім того, хронічний стрес пов'язаний депресією, хворобами серця і діабетом.

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Пандемія COVID-19 лише посилила проблему. За даними опитування, половина американців стурбовані тим, що ніколи не оговтаються від стресу, пов'язаного з пандемією. 25% опитаних не проти переїхати якомога далі від цивілізації, щоб позбутися від тривоги, 15% віддали б перевагу переїзду на безлюдний острів.

Як би привабливо не звучала ідею відпочинку на острові, для більшості людей це рішення залишається лише мрією. Тож як впоратися зі стресом?

Результати дослідження

Нове дослідження з Інститут когнітивних наук та мозку людини імені Макса Планка, пропонує дієву стратегію, яка може зменшити рівень стресу на 25% за 6 місяців регулярної практики.

Автори дослідження повідомляють, що розумове тренування, засноване на медитації, може серйозно допомогти знизити рівень тривалого хронічного стресу. Попри те, що цей спосіб не новий, висновки цього дослідження засновані на конкретних фізіологічних результатах, а не на потенційно упереджених відповідей добровольців.

Дослідницька група прийшла до висновку, що постійна практика медитації, яка сприяє усвідомленості, вдячності і співчуттю, помітно знижує рівень кортизолу.

Стрес і його вплив на волосся

Постійна практика медитації помітно знижує рівень кортизолу / Фото Pexels

Щоб унеможливити ефект плацебо, замість опитувань, які практикувалися у попередніх дослідженнях, група науковців вирішила виміряти актуальний вміст гормону стресу в організму до та після медитації.

Кортизол, який перекачується через усе тіло, в результаті проникає і у волосся, накопичуючися там. Іншими словами, чим більше кортизолу в волоссі, тим більший показник хронічного стресу.

Всього у проєкті, який тривав 9 місяців, взяли участь 3 групи людей (приблизно 80 осіб). Тренінг по медитації був розділений на кілька етапів, кожен з яких був присвячений конкретним західним або далекосхідним ментальним практикам. Учасників навчили, як краще сфокусувати увагу і досягти усвідомленості, а також проявляти емпатію. Кожен відвідував 30-хвилинні заняття 6 разів на тиждень.

Дослідники вимірювали рівень кортизолу в волоссі кожного учасника кожні 3 місяці. Через 6 місяців практики, рівень кортизолу у випробовуваних впав в середньому на 25%. При цьому, через 3 місяці регулярних медитацій змін практично не виявили.

Це відкриття доводить, що медитація і тренування усвідомленості не зможуть повністю перемогти стрес за лічені дні.

Медитацію для зняття стресу слід розглядати як довгострокову гру, що вимагає серйозної уваги і старанності.