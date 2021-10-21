Здорово 24 розповідають, що потрібно їсти, щоб зберегти молодість. У цьому вам допоможе лише одна каша.

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Гречка сприяє омолодженню



Гречка допоможе зберегти молодість / Фото Unsplash

Залишатися молодою і красивою довгі роки мріє чи не кожна жінка. Тепер це цілком можливо і без великих витрат на косметичні процедури. Секрет полягає у споживанні гречаної каші.

З дитинства не всі полюбляли гречану кашу, а дарма. Саме вона сприяє підвищенню рівня білка сиртуїну (SIRT1). Він захищає клітини та ДНК від пошкоджень. Білки сиртуїни переміщаються в організмі у пошуку ушкоджених ділянок і допомагають їх відновити. З віком таких "викликів" все більше через збільшення кількості вільних радикалів. Тому сиртуїни є дуже важливими для організму.

Інші корисні властивості гречки

Знижує рівень цукру

Гречка має низький глікемічний індекс та сприяє зниженню цукру в крові. Особливо добре справиться з цим завданням зелена гречка. До того ж цю кашу варто їсти для профілактики діабету.



Гречка знижує рівень цукру / Фото Unsplash

Сприяє схудненню

Гречана каша містить дуже мало калорій: у 100 грамах лише 110 ккал. Вона стане чудовим союзником під час схуднення, надасть необхідної енергії та заряду.

Зміцнює судини

Велика кількість заліза, яке входить у склад гречки, сприятиме нормалізації функціонування кровоносної системи. Також у складі є рутин, який здатний зміцнювати судини, зменшуючи ризик розвитку захворювань.

Покращує травлення

Люди із захворюваннями шлунково-кишкового тракту точно оцінять цю крупу. Вона швидко та ефективно налагодить роботу кишківника та покращить травлення. Цьому сприяють клітковина і крохмаль, які позбавляють від запорів і метеоризму, а нікотинова кислота налагодить метаболізм, завдяки прискоренню синтезу білків, жирів і вуглеводів.

Покращує стан шкіри, нігтів і волосся



Вживайте гречку для гарного волосся та нігтів / Фото Unsplash

Цинк, вітаміни А і В сприяють росту волосся та блиску. Кальцій покращує стан зубів, кісток і нігтів. Рутин забезпечує природний сонцезахист, а марганець поліпшить циркуляцію крові.

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Заспокоює

У гречці містяться певні елементи, які позитивно впливають на нервову систему. Вони допоможуть позбутися стресу та налагодити психологічне здоров'я. Її також часто рекомендують вживати при депресіях.