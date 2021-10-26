Сьогодні хворіє 29 тисяч дітей, з яких 760 на стаціонарному лікуванні та 340 з підозрою на COVID-19. Поки учні на канікулах, у батьків є можливість нагадати дітям про основні правила, яких варто дотримуватись.

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Як захистити дітей від COVID-19

Правильно мити руки



Мийте руки 20 секунд / Фото Unsplash

Нагадайте основні правила чистих рук:

мийте руки ретельно та з милом;

не менше 20 секунд;

приділіть увагу зоні під нігтями, де найбільше бруду;

не торкатись обличчя брудними руками.

Щоб дитині було цікавіше це робити, можете вивчити з нею вірш чи пісню тривалістю до 30 секунд. Так дитина буде її повторювати щоразу під час миття рук.

Правильно прикриватись



Чхайте у серветку / Фото Unsplash

Під час чхання та кашлю дуже важливо прикривати ніс та рот. Це можна робити за допомогою серветки або ж ліктя. Після цього обов'язково потрібно вимити руки.

Захисна маска



Як правильно носити маску / Фото Unsplash

ЇЇ варто використовувати не лише в школі, але й в інших місцях, де є скупчення людей: діти з 12 років в Україні повинні користуватись захисними масками у громадських місцях. Покажіть, як це правильно робити:

маска має закривати ніс та рот, щільно прилягаючи до обличчя;

захисну маску необхідно змінювати кожні 2 години.

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Розкажіть про дистанцію



Дотримуйтесь дистанції / Фото Unsplash

Під час пандемії – це одне з найголовніших правил безпеки, тому потрібно пояснити дитині, що дистанція у громадських місцях є важливою.

У випадку, коли ваша дитина захворіла, залиште її вдома та проконсультуйтесь із сімейним лікарем.