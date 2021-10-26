Сегодня болеет 29 тысяч детей, из которых 760 на стационарном лечении и 340 с подозрением на COVID-19. Пока ученики на каникулах, у родителей есть возможность напомнить детям об основных правилах, которые следует соблюдать
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Как защитить детей от COVID-19
Правильно мыть руки
Мойте руки 20 секунд / Фото Unsplash
Напомните основные правила чистых рук:
- мойте руки тщательно и с мылом;
- не менее 20 секунд;
- уделите внимание зоне под ногтями, где больше грязи;
- не касаться лица грязными руками.
Чтобы ребенку было интереснее это делать, можете выучить с ним стихотворение или песню продолжительностью до 30 секунд. Так ребенок будет его повторять каждый раз во время мытья рук.
Правильно прикрываться
Чихайте в салфетку / Фото Unsplash
Во время чихания и кашля очень важно прикрывать нос и рот. Это можно делать с помощью салфетки или локтя. После этого обязательно нужно вымыть руки.
Защитная маска
Как правильно носить маску / Фото Unsplash
Ее следует использовать не только в школе, но и в других местах, где есть скопления людей: дети с 12 лет в Украине должны пользоваться защитными масками в общественных местах. Покажите, как это правильно делать:
- маска должна закрывать нос и рот, плотно прилегая к лицу;
- защитную маску необходимо менять каждые 2 часа.
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Расскажите о дистанции
Соблюдайте дистанцию / Фото Unsplash
Во время пандемии – это одно из главных правил безопасности, поэтому нужно объяснить ребенку, что дистанция в общественных местах важна.
Если ваш ребенок заболел, оставьте его дома и проконсультируйтесь с семейным врачом.