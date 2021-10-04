Проте, навіть якщо ви вживаєте алкоголь рідко та у невеликих кількості, він все одно негативно впливає на ваш організм. Спробуйте провести експеримент і відмовитись на місяць від алкоголю. А ми розповімо у нашому матеріалі, які зміни на вас чекають.

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Місяць без алкоголю: що зміниться

Перший тиждень

Попрощайтесь зі зневодненням

Алкоголь призводить до зневоднення, адже володіє сечогінним ефектом. Тому ви швидко відчуєте зволоження вже у перші дні відмови та позбудетесь головних болів.

Покращення сну



Ваш сон стане міцним / Фото Pexels

Алкоголь часто стає причиною поганого сну. Хоча ви можете відчувати це по-іншому. Такі напої не дозволяють поринути у глибокий сон і по-справжньому відпочити, а це може неабияк впливати на пам'ять та настрій. Вже у перший тиждень відмови слід очікувати покращення когнітивних функцій та самопочуття.

Другий тиждень

Покращення кислотного рефлюксу



Відмова від алкоголю допоможе стати здоровішим / Фото Pexels

Коли ви вживаєте алкоголь, організм виробляє більше шлункової кислоти та перешкоджає здатності позбуватись бактерій. Це може призвести до пошкоджень слизової оболонки шлунка та шкідливих рефлюксних ускладнень. Для нормалізації роботи шлунка варто відмовитись від вживання алкоголь на 2 тижні.

Третій тиждень

Здорова печінка

Надмірне вживання алкоголю провокує появу жирової хвороби печінки. Кількість жирів може нормалізуватись, якщо припинити вчасно його вживати. Тривале та надмірне приймання алкоголю може призвести до цирозу печінки.

Втрата ваги



Ви швидко позбудетесь зайвих кілограмів / Фото Pexels

Не варто забувати, що алкоголь – це дуже калорійний напій: склянка вина, тобто 175 мілілітрів, містить 133 калорії, а пива – 239 калорії. Тому відмова від алкоголю і правильне харчування дозволять позбутись зайвих кілограмів.

Кращий настрій

Нормалізація дофаміну в організмі допоможе вам відчувати себе більш бадьорим, знизиться тривога, а мозок почне краще працювати.

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Четвертий тиждень

Зниження артеріального тиску



Алкоголь призводить до проблем з тиском / Фото Pexels

Регулярне вживання алкоголю часто стає причиною підвищеного артеріального тиску. Позбутись цієї проблеми можна за 4 тижні. У такий спосіб ви захистите себе від інфаркту та інсульту.

Краща шкіра

Часто розпізнати любителя алкогольних напоїв можна лише оцінивши стан шкіри. Алкоголь відкриває шлях до передчасного старіння, може викликати почервоніння та набряки, яких легко позбутись. Для цього варто відмовитись від алкоголю на 4 тижні.