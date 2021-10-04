Однако, даже если вы употребляете алкоголь редко и в небольших количествах, он все равно негативно влияет на ваш организм. Попробуйте провести эксперимент и отказаться на месяц от алкоголя. А мы расскажем в нашем материале, какие изменения вас ждут.

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Месяц без алкоголя: что изменится

Первая неделя

Попрощайтесь с обезвоживанием

Алкоголь приводит к обезвоживанию, ведь обладает мочегонным эффектом. Поэтому вы быстро почувствуете увлажнение уже в первые дни отказа и избавитесь от головных болей.

Улучшение сна



Ваш сон станет крепким / Фото Pexels

Алкоголь часто становится причиной плохого сна. Хотя вы можете чувствовать это по-другому. Такие напитки не позволяют окунуться в глубокий сон и по-настоящему отдохнуть, а это может сильно влиять на память и настроение. Уже в первую неделю отказа следует ожидать улучшения когнитивных функций и самочувствия.

Вторая неделя

Улучшение кислотного рефлюкса



Отказ от алкоголя поможет стать здоровым / Фото Pexels

Когда вы употребляете алкоголь, организм производит больше желудочной кислоты и препятствует способности избавляться от бактерий. Это может привести к повреждениям слизистой оболочки желудка и вредным рефлюксым отложениям . Для нормализации работы желудка стоит отказаться от употребления алкоголя на 2 недели.

Третья неделя

Здоровая печень

Чрезмерное употребление алкоголя провоцирует появление жировой болезни печени. Количество жиров может нормализоваться, если прекратить вовремя его употреблять. Д линные и чрезмерные приемы алкоголя могут привести к циррозу печени.

Потеря веса



Вы быстро избавитесь от лишних килограммов / Фото Pexels

Не стоит забывать, что алкоголь – это очень калорийный напиток: стакан вина, то есть 175 миллилитров, содержит 133 калории, а пива – 239 калории. Поэтому отказ от алкоголя и правильное питание позволят избавиться от лишних килограммов.

Лучшее настроение

Нормализация дофамина в организме поможет вам чувствовать себя более бодрым, снизится тревога, а мозг начнет лучше работать.

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Четвертая неделя

Снижение артериального давления



Алкоголь приводит к проблемам с давлением / Фото Pexels

Регулярное употребление алкоголя часто становится причиной повышенного артериального давления. Избавиться от этой проблемы можно за 4 недели. Таким образом вы защитите себя от инфаркта и инсульта.

Лучшая кожа