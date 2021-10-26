Гастрит – це запалення слизової оболонки шлунка, яке характеризується гіперацидними, гіпоацидними та атрофічними станами. У такій ситуації шлунковий сік схожий на воду. Проте це захворювання може виникнути і при нормальній кислотності.

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Причини гастриту

Гастрит характеризується двома станами: гострим або хронічним. Другий вид є дуже підступний, адже не має характерних ознак. Хронічним гастритом хворіють близько 60 – 85% населення планети. Серед причин виникнення гастриту:

шкідлива їжа;

неправильний режим харчування;

погане жування;

стрес;

алкоголь та куріння;

деякі медикаменти;

дефіцити вітамінів і мінералів.



Шкідлива їжа є причиною гастриту / Фото Unsplash

Причиною розвитку гастриту також можуть бути певні захворювання та бактерії. Зокрема бактерія хелікобактер пілорі, гіпотиреоз, аутоімунне ураження, захворювання шлунково-кишкового тракту: хронічний панкреатит чи холецистит, які впливають на слизову оболонку шлунка.

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Як лікувати гастрит

Лікування гастриту залежить від багатьох факторів та часто потребує комплексного підходу. При гострому стані перш за все потрібно зняти больовий синдром. Для цього часто використовують інгібітори протонної помпи – медикаменти, які сповільнюють виділення шлункового соку. Таке тимчасове відключення кислотності усуне біль і дасть час слизовій оболонці зажити.



Медикаменти допоможуть зняти больовий синдром / Фото Unsplash

Складніше лікувати хронічний гастрит, якому не властиві больові синдроми. Тому важливо знайти та виключити причину хронічного запалення. До того ж гастрит вимагає комплексного лікування, яке передбачає медикаментозне лікування та відповідне харчування. Призначити спеціальну дієту та потрібні ліки може лікар, до якого варто звернутись за консультацією.