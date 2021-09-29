Вчені прийшли до висновку, що помідори мають багатий антиоксидантний склад, який може позмагатися з іншими овочами, фруктами та ягодами. Червоний плід вважається важливим джерелом пігменту лікопену, який володіє імуностимулюючою дією. Але лікарі все одно попереджають, що вживати помідори потрібно з обережністю.
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Корисні властивості помідорів
Користь томатів / Фото Unsplash
Натуральні помідори мають цілу низку переваг. Найбільше поживних речовин міститься в червоних плодах, колір яких зумовлений лікопеном, каротином і ксантофілом – сильними антиоксидантами, які вважаються ефективними для профілактики онкозахворювань.
Нутриціологи відзначають, що помідори
- знижують ризик розвитку злоякісних новоутворень;
- покращують стан шкіри та уповільнюють старіння;
- корисні для профілактики ожиріння.
Завдяки високому вмісту вітаміну С томати також рекомендуються при діабеті, оскільки допомагають організму засвоювати інсулін і глюкозу. А рибофлавін в їх складі допомагає послабити напади мігрені. У складі цих овочів особливе місце займають такі речовини, як серотонін і тіамін, тож помідори – своєрідний антидепресант.
Та попри низку переваг їх щоденне вживання не рекомендовано. І ось чому.
Як та кому може нашкодити регулярне вживання помідорів
Чи можна їсти томати щодня / Фото Unsplash
Особливо обережно ставитися до помідорів потрібно людям, схильним до печії та підвищеної кислотності шлунка. Це – кислий продукт, а груба клітковина ще й подразнює слизову шлунка і дванадцятипалої кишки. Підступність помідорів в тому, що при загостреннях люди звинувачують солене та смажене, підозрюючи овочі в останню чергу.
Помідори містять не тільки вітаміни А, групи В, К, Е, С, калій і корисні кислоти, але ще мають і жовчогінні властивості. Тому тим, у кого діагностовано жовчнокам'яну хворобу, томати варто їсти вкрай обережно: вони можуть спровокувати закупорку жовчовивідних шляхів.
Також чутливість до помідорів підвищується при проблемах з суглобами: в овочах є соланін, що провокує болі. Особливо при регулярному вживанні.
Важливо пам'ятати, що навіть свіжі помідори можуть провокувати набряки. А маринований продукт шкодить людям з серцево-судинними захворюваннями: вони затримують рідину в організмі, провокуючи підвищення артеріального тиску.
Хоча помідори і мають багато корисних властивостей, все ж з їх вживанням потрібно бути вкрай обережними та вживати їх хоча б через день.