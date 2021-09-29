Вчені прийшли до висновку, що помідори мають багатий антиоксидантний склад, який може позмагатися з іншими овочами, фруктами та ягодами. Червоний плід вважається важливим джерелом пігменту лікопену, який володіє імуностимулюючою дією. Але лікарі все одно попереджають, що вживати помідори потрібно з обережністю.

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Корисні властивості помідорів

Користь томатів / Фото Unsplash

Натуральні помідори мають цілу низку переваг. Найбільше поживних речовин міститься в червоних плодах, колір яких зумовлений лікопеном, каротином і ксантофілом – сильними антиоксидантами, які вважаються ефективними для профілактики онкозахворювань.

Нутриціологи відзначають, що помідори

знижують ризик розвитку злоякісних новоутворень;

покращують стан шкіри та уповільнюють старіння;

корисні для профілактики ожиріння.

Помідори рекомендують включати в раціон вагітним жінкам для запобігання дефектів розвитку плода.

Завдяки високому вмісту вітаміну С томати також рекомендуються при діабеті, оскільки допомагають організму засвоювати інсулін і глюкозу. А рибофлавін в їх складі допомагає послабити напади мігрені. У складі цих овочів особливе місце займають такі речовини, як серотонін і тіамін, тож помідори – своєрідний антидепресант.

Та попри низку переваг їх щоденне вживання не рекомендовано. І ось чому.

Як та кому може нашкодити регулярне вживання помідорів

Чи можна їсти томати щодня / Фото Unsplash

Особливо обережно ставитися до помідорів потрібно людям, схильним до печії та підвищеної кислотності шлунка. Це – кислий продукт, а груба клітковина ще й подразнює слизову шлунка і дванадцятипалої кишки. Підступність помідорів в тому, що при загостреннях люди звинувачують солене та смажене, підозрюючи овочі в останню чергу.

Помідори містять не тільки вітаміни А, групи В, К, Е, С, калій і корисні кислоти, але ще мають і жовчогінні властивості. Тому тим, у кого діагностовано жовчнокам'яну хворобу, томати варто їсти вкрай обережно: вони можуть спровокувати закупорку жовчовивідних шляхів.

Також чутливість до помідорів підвищується при проблемах з суглобами: в овочах є соланін, що провокує болі. Особливо при регулярному вживанні.

Важливо пам'ятати, що навіть свіжі помідори можуть провокувати набряки. А маринований продукт шкодить людям з серцево-судинними захворюваннями: вони затримують рідину в організмі, провокуючи підвищення артеріального тиску.

Томати протипоказані при наявності аутоімунних захворювань: целіакії, розсіяному склерозі, діабеті I типу, хвороби Хасімото, псоріазі і артритах.

Хоча помідори і мають багато корисних властивостей, все ж з їх вживанням потрібно бути вкрай обережними та вживати їх хоча б через день.