Поживні бактерії, які місяться у йогурті, а саме пробіотики, допоможуть створити ідеальне середовище для розмноження корисних бактерій. Шкідлива їжа та антибіотики пошкоджують мікрофлору, що призводить до запалення та збільшення ваги. Тому так важливо дбати про корисні бактерії у кишківнику.

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Як йогурт допоможе схуднути

Заправка до салату



Корисна заправка для салату з йогурту / Фото Unsplash

Замість шкідливого майонезу можна заправляти салат йогуртом змішаним з кінзою. Така заміна зменшить калорійність страви, кількість жиру, додасть більше білка та поживних речовин.

Млинці з йогурту

Смачні панкейки на сніданок можна при готувати з йогурту. Для цього вам знадобиться лише 4 інгредієнти: змішайте склянку борошна, столову ложку розпушувача, 2 яйця та 2 склянки йогурту, щоб вийшло густе тісто. Приготуйте на пательні та смакуйте.

Приготуйте здорову глазур



Крем можна приготувати з йогурту / Фото Unsplash

Хоча креми для тортів не потішать кількістю калорії, їх все ж можна "врятувати". Замініть масло або вершковий сир на грецький йогурт. Для приготування крему змішайте у місткості склянку кисломолочного продукту, столову ложку екстракту ванілі та пів склянки просіяної цукрової пудри. Збивайте крем міксером, поки він не стане густим, а потім помістіть у холодильник на 30 хвилин.

Смачний маринад до м'яса

Йогурт здатний пом'якшити та водночас підсилить аромат білка, тому він ідеально підійде, як основа для маринаду до курки, свинини та яловичини. Для цього додайте у йогурт зубчик часнику, 1 столову ложку оливкової олії, 2 чайні ложки улюбленої сухої трави, сіль та перець до смаку.

Додайте до смузі



Приготуйте корисне смузі / Фото Unsplash

Смузі – це безперечно здоровий напій, який часто можна знайти у правильних раціонах. Аби його користь була ще більшою, додайте грецький йогурт. Смузі на основі йогурту дозволять вам довше почуватись ситим завдяки білку.

Вершкова заправка для салату

Якщо ви полюбляєте більш густі та з вираженим смаком заправки для салатів, можете приготувати їх з грецького йогурту. Збийте його у блендері разом з авокадо, горіхами та іншими інгредієнтами.

Перетворіть його у смачну страву



Додайте ягоди і насолоджуйтесь / Фото Unsplash

Ніколи не пробували купувати йогурт без добавок та змішувати його корисними продуктами? Скуштуйте цей корисний тандем. Можете додавати овочі, фрукти та крупи. Особливо смакують сезонні ягоди.

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Додайте до овочів

Якщо вам набридли свіжі овочі та ви хочете приготувати щось цікавіше, можете для цього використати йогурт. Запечіть кабачок чи інші продукти у духовці та смакуйте разом з йогуртом. Це куди ситніше та корисніше поєднання.