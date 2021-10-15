Однако, своевременно приняв необходимые меры, можно избежать вынужденного больничного и защититься от развития заболевания. Как? Рассказываем!
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Отдых
Больше отдыхайте / Фото Unsplash
Чтобы дать организму восстановиться, при первых признаках простуды стоит остаться дома. Это не только поможет накопить необходимый запас энергии для борьбы с патогенными организмами, но и исключит возможность заражения ваших друзей, коллег и знакомых.
Тренеры придерживаются подобного мнения. Если вы чувствуете слабость, лучше отложить поход в спортзал до момента полного восстановления сил.
Витамин С
Этот витамин помогает иммунной системе бороться с любыми заболеваниями, поэтому при первых признаках простуды советуют употреблять морсы на основе облепихи, готовить чай из шиповника и добавить в свой рацион киви.
Пейте больше чая
Зеленый и белый чай богаты антиоксидантами, которые положительно влияют на иммунитет. Отлично подойдет чай на основе ромашки. Добавьте в напиток меда, чтобы усилить его антимикробные свойства. Чай на основе эхинацеи поможет укрепить иммунитет. А матча продемонстрирует тонизирующий эффект.
А вот от кофе в период простуды наоборот лучше отказаться.
Уберите из рациона сахар
Откажитесь от кофе и сахара / Фото Unsplash
Когда вы устали, мозг начинает требовать компенсации в виде десерта, но врачи советуют отказаться от этого искушения. особенно, если вы чувствуете первые симптомы простуды.
Дело в том, что сахар разрушает микрофлору и защитные механизмы кишечника. В кровь начинают попадать патогены, на которые реагирует иммунитет. Вместо того чтобы локализоваться на простуде, защита организма начинает давать сбой, что приводит к ухудшению самочувствия.
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Белки
Чтобы быстро победить простуду, важно насыщать организм белком. Поэтому в этот период стоит добавить в рацион кисломолочные продукты, обогащенные белками.
Гигиена
Несмотря на распространенные мифы, медики утверждают, что во время простуды необходимо принимать душ, поскольку именно через пот из организма выводятся токсины.