З настанням холоду часто хочеться компенсувати похмуру погоду чимось смачненьким, тому багато хто вдається до змін у раціоні та збільшує вживання шкідливих продуктів. Нутриціологиня Ольга Усенко поділилась секретами, які допоможуть тримати себе у формі.

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Дбаємо про раціон

Ваш щоденний раціон повинен складатись з 3 основних прийомів їжі. Всі вони повинні містити білки, жири, вуглеводи та клітковину. Включіть м’ясо, гарнір та найголовніше овочі. Між основними прийманнями можна вживати сезонні фрукти.

Корисні перекуси



Перекуси мають бути корисними / Фото Pexels

У якості перекусу прихопіть зі собою сухофрукти, горіхи або шоколад, який містить більше ніж 80% какао. Це чудова альтернатива хлібобулочним виробам чи шкідливим солодощам. До того ж ці продукти чудово смакують з чаєм чи кавою.

Нові страви

Не забувайте щоразу урізноманітнювати свій раціон новими стравами. Експериментуйте з гарнірами, способами приготування та іншими продуктами. Це сприятиме кращому насиченню організму.

Готуйте овочі



Готуйте овочі на пару / Фото Pexels

Восени краще замінити свіжі овочі на термічно оброблені. Приготуйте смачне овочеве рагу у духовці або ж свіжі продукти на пару та прихопіть зі собою корисний та смачний обід.

Набряки

Варто також знати, що у холодні сезони ваше тіло схильне до набряків.

Теплі напої



Віддайте перевагу чаю / Фото Pexels

Якщо ви полюбляєте каву з молоком, то варто обмежити таке вживання 1 чашкою в день. У прохолодну осінню пору можете зробити акцент на ароматних трав'яних та фруктових чаях. Якщо вода не дуже смакує, сміливо заміняйте її запашною та теплою альтернативою. Віддавайте перевагу великолистовим чаям, а від чаю в пакетиках краще відмовитись.

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Більше прийомів їжі

Якщо ви часто почуваєтесь голодним, можете розбити 3 основні прийоми їжі на 5. Так ви будете завжди ситим і потреба вживати шкідливі перекуси зникне.