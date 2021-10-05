Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва поділилась корисним порадами у своєму інстаграмі. Вона розповіла про користь кісткового бульйону і як він впливає на суглоби.

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Як покращити суглоби

Катерина Григор'єва рекомендує звернутись до рідкої страви, а саме кісткового бульйону. Він принесе вашому організму чимало корисні, адже:

Поживний і легко засвоюється: білок, який є у складі, дозволить довго почуватись ситим та підтримує стабільний рівень цукру в крові.

Насичений мінералами: поживні речовини, а саме кальцій, магній і фосфор, що вивільняються при термічній обробці, перешкоджають розвитку остеопорозу.

Містить пробіотики, які доповнюють корисну мікрофлору кишківника.

У складі є хондроїтин сульфат і глюкозамін, які допомагають зменшити біль і запалення в суглобах.

Багатий амінокислотами, а саме глутаміном, який нормалізує обмін речовин та запобігає розвитку аутоімунних захворювань, харчових алергій і непереносності.

Містить гліцерин, який подарує якісний і глибокий сон, підвищує увагу і концентрацію, регулює процес детоксикації в печінці та забезпечує синтез антиоксидантів.

Аргінін зміцнює імунітет і відновлює клітини печінки.

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Кістковий бульйон дуже корисний / Фото Unsplash

За здоров'я суглобів та зв'язків відповідає колаген і желатин. Вони ефективно захищають і зміцнюють ці частини та містяться у кістковому бульйоні. Вони також будуть корисні для шкіри, волосся та нігтів. ⠀

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Тривалий час приготування кісткового бульйону зумовить максимальну користь, підвищить вміст мінералів та інших корисних речовин. Ендокринологиня рекомендує готувати його не менше 12 годин. Для бульйону варто використовувати кістки з яловичини або баранини, вони містять у своєму складі багато насичених жирів. Якщо ж ви хочете приготувати страву з низьким вмістом поліненасичених жирів, обирайте для цього кістки птахів. Найкраще варити бульйон під закритою кришкою, а після приготування або у процесі кипіння видалити жир.

Кістковий бульйон чудово підійде не лише для супів. Його можна додавати в інші страви.