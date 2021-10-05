Врач-эндокринолог Екатерина Григорьева поделилась полезным советами в своем инстаграме. Она рассказала о пользе костного бульона и как он влияет на суставы.

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Как улучшить суставы

Екатерина Григорьева рекомендует обратиться к жидкому блюду, а именно костному бульону. Он принесет вашему организму немало полезны, ведь:

Питательный и легко усваивается: белок, который есть в составе, позволит долго чувствовать себя сытым и поддерживает стабильный уровень сахара в крови.

Насыщенный минералами: питательные вещества, а именно кальций, магний и фосфор, высвобождаются при термической обработке, препятствуют развитию остеопороза.

Содержит пробиотики, которые дополняют полезную микрофлору кишечника.

В составе есть хондроитин сульфат и глюкозамин, которые помогают уменьшить боль и воспаление в суставах.

Богатый аминокислотами, а именно глутамином, который нормализует обмен веществ и предотвращает развитие аутоиммунных заболеваний, пищевых аллергий и непереносимости.

Содержит глицерин, который подарит качественный и глубокий сон, повышает внимание и концентрацию, регулирует процесс детоксикации в печени и обеспечивает синтез антиоксидантов.

Аргинин укрепляет иммунитет и восстанавливает клетки печени.

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Костный бульон очень полезен / Фото Unsplash

За здоровье суставов и связков отвечает коллаген и желатин. Они эффективно защищают и укрепляют эти части и содержатся в костном бульоне . Они также будут полезными для кожи, волос и ногтей. ⠀

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Долгое время приготовления костного бульона обусловит максимальную пользу, повысит содержание минералов и других полезных веществ. Ендокринолог рекомендует готовить его не менее 12 часов. Для бульона следует использовать кости из говядины или баранины, они содержат в своем составе много насыщенных жиров. Если же вы хотите приготовить блюдо с низким содержанием полиненасыщенных жиров, выбирайте для этого кости птиц. Лучше всего варить бульон с закрытой крышкой, а после приготовления или в процессе кипения удалить жир.