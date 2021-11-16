Головною перевагою горіхів є вміст корисних жирів, яких припадає 50 – 65 грамів на 100 грамів продукту. Ці поживні речовини належать до цінних моно- і поліненасичених жирних кислот, які відносять до групи омега-9, омега-3 та омега-6.

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Користь горіхів

Горіхи завдяки своїм корисним складникам покращують функціонування серцево-судинної системи і мозку. До того ж вони добре насичують організм, адже містять білки та вуглеводи. Хоча й рослинні білки засвоюються гірше через харчові волокна, які перешкоджають роботі травних ферментів, проте вони все одно принесуть організму користь.

Горіхи бажано купувати в шкаралупі, адже вона слугує захисним бар'єром для цінних жирів і вітаміну Е від окислення. Також не всі горіхи варто піддавати термічній обробці, яка руйнує вітаміни та знижує поживну цінність. Не принусуть користі і хрустики зі шкідливими домішками, тому сіль, цукор чи мед не варто використовувати.



Горіхи містять багато вітамінів / Фото Unsplash

Проте існують певні види горіхів, які потребують обробки, наприклад, мигдаль. Це пов'язано із вмістом ціаноглікозид амигдаліну, продукти розпаду якого надають горіху специфічний мигдальний запах і гіркоту та виділяється синильна кислота – одна з найсильніших отрут. Сирими також не варто їсти горіхи кеш'ю, оскільки між шкаралупою і оболонкою містяться токсичні речовини, які руйнуються при термічній обробці. Будьте обережні і з сирим арахісом, який може викликати розлади травлення.

Споживати ці продукти можна не лише у чистому вигляді. Ви можете спокійно додати горіхи до основних прийомів їжі – в салати, каші, поєднувати їх з фруктами. Таким чином ви отримаєте збалансовану страву та зможете контролювати кількість горіхів.

Недоліки споживання горіхів

Серед негативних якостей горіхів варто відзначити високу калорійність і "звабливий" смак, тому часто так важко зупинитись їх їсти. До того ж деякі види можуть викликати алергічну реакцію. Не варто їсти горіхи і дітям до 3, адже у малечі вони не засвоюються.

Які горіхи варто вживати

Мигдаль



Мигдаль дуже корисни / Фото Unsplash

Мигдаль потішить вмістом вітаміну Е та кобальту, які сприяють кровотворенню, засвоєнню заліза, нормальній роботі нервової системи.

Кеш'ю

Ці горішки містять у складі чимало мінералів Zn, Fe, Mg та ненасичених жирних кислот. До того ж мають позитивний вплив на зір та концентрацію

Макадамія

Цей вид вважається найбільш калорійним та не менш корисним за інші. У складі багато вітамінів B1, K, олеїнової кислоти, які сприяють покращенню ліпідного профілю.

Волоські горіхи



Додайте у раціон волоські горіхи / Фото Unsplash

Є одними з лідерів ненасичена Омега-3 та Омега-6 жирних кислот та зменшують ризики атеросклерозу.

Фундук

Ці запашні хрустики містять багато вітаміну Е та біотину. Також здатні покращувати пам'ять, зменшувати тривожність, позитивно впливати на серце та судини.

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Фісташки



Фісташки позитивно впливають на шкіру та волосся / Фото Unsplash

Наситять організм вітамінами В1, В6, В9, містять зеаксантин, фолієву кислоту, мідь, кремній. Покращують зовнішній вигляд та стан шкіри і волосся.