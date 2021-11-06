Приправити смачну страву можна свіжою зеленню, сиром фета та йогуртом. Спосіб приготування дуже простий, а результат просто неймовірний.

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Рецепт приготування оладків з нуту

Інгредієнти

пів склянки нежирного йогурту;

¼ склянки сиру фета;

1 столова ложка лимонного соку;

¼ чайної ложки меду;

1 столова ложка кропу;

1 столова ложка тонко нарізаної цибулі;

2 чайні ложки дрібно нарізаного часнику;

1 банка несолоного нуту;

⅓ склянки нутового борошна;

1 столова ложка сезамової або кунжутової пасти;

пів чайної ложки меленого кмину і коріандру;

1 яйце;

пів чайної ложки солі;

3 столові ложки олії каноли або іншої.

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Спосіб приготування



Оладки з нуту / Фото Unsplash

Крок 1. У посудині змішайте сир фета, йогурт, лимонний сік, мед і по 1 чайній ложці кропу, цибулі, часнику і перемішайте. Готовий соус помістіть у холодильник, аби охолодити перед подачею.

Крок 2. Нут промийте під водою, перемістіть у посудину та перетворіть у пюре за допомогою виделки. Додайте борошно з нуту, 1 столову ложку сезамової або кунжутової пасти, кмин, коріандр, яйце, сіль, по 2 чайні ложки кропу і цибулі та 1 чайну ложку часнику. Перемішайте всі інгредієнти до утворення однорідної суміші.

Крок 3. Додайте на пательню олії та розігрійте її на середньому вогні. Сформуйте з готової нутової суміші оладки та викладіть на пательню: можете для цього використовувати ложку, змочену у воді. Готуйте до золотистої скоринки приблизно 1 – 2 хвилини з кожної сторони. Готові оладки викладіть на тарілку із серветками, аби вони увібрали зайвий жир.

Перед подачею теплі оладки приправте сирним соусом та додайте кропу за бажанням.