Приправити смачну страву можна свіжою зеленню, сиром фета та йогуртом. Спосіб приготування дуже простий, а результат просто неймовірний.
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Рецепт приготування оладків з нуту
Інгредієнти
- пів склянки нежирного йогурту;
- ¼ склянки сиру фета;
- 1 столова ложка лимонного соку;
- ¼ чайної ложки меду;
- 1 столова ложка кропу;
- 1 столова ложка тонко нарізаної цибулі;
- 2 чайні ложки дрібно нарізаного часнику;
- 1 банка несолоного нуту;
- ⅓ склянки нутового борошна;
- 1 столова ложка сезамової або кунжутової пасти;
- пів чайної ложки меленого кмину і коріандру;
- 1 яйце;
- пів чайної ложки солі;
- 3 столові ложки олії каноли або іншої.
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Спосіб приготування
Оладки з нуту / Фото Unsplash
Крок 1. У посудині змішайте сир фета, йогурт, лимонний сік, мед і по 1 чайній ложці кропу, цибулі, часнику і перемішайте. Готовий соус помістіть у холодильник, аби охолодити перед подачею.
Крок 2. Нут промийте під водою, перемістіть у посудину та перетворіть у пюре за допомогою виделки. Додайте борошно з нуту, 1 столову ложку сезамової або кунжутової пасти, кмин, коріандр, яйце, сіль, по 2 чайні ложки кропу і цибулі та 1 чайну ложку часнику. Перемішайте всі інгредієнти до утворення однорідної суміші.
Крок 3. Додайте на пательню олії та розігрійте її на середньому вогні. Сформуйте з готової нутової суміші оладки та викладіть на пательню: можете для цього використовувати ложку, змочену у воді. Готуйте до золотистої скоринки приблизно 1 – 2 хвилини з кожної сторони. Готові оладки викладіть на тарілку із серветками, аби вони увібрали зайвий жир.
Перед подачею теплі оладки приправте сирним соусом та додайте кропу за бажанням.