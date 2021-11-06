Приправить вкусное блюдо можно свежей зеленью, сыром фета и йогуртом. Способ приготовления очень прост, а результат просто невероятный.
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Рецепт приготовления оладий из нута
Ингредиенты
- пол стакана нежирного йогурта;
- ¼ стакана сыра фета;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- ¼ чайной ложки меда;
- 1 столовая ложка укропа;
- 1 столовая ложка тонко нарезанного лука;
- 2 чайные ложки мелко нарезанного чеснока;
- 1 банка несоленого нута;
- ⅓ стакана нутовой муки;
- 1 столовая ложка сезамовой или кунжутовой пасты;
- полчайной ложки молотого тмина и кориандра;
- 1 яйцо;
- полчайной ложки соли;
- 3 столовые ложки масла канолы или другого.
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Способ приготовления
Оладьи из нута / Фото Unsplash
Шаг 1. В емкости смешайте сыр фета, йогурт, лимонный сок, мед и по 1 чайной ложке укропа, лука, чеснока и перемешайте. Готовый соус поместите в холодильник для охлаждения перед подачей.
Шаг 2. Нут промойте под водой, переместите в емкость и превратите в пюре с помощью вилки. Добавьте муку из нута, 1 столовую ложку сезамовой или кунжутовой пасты, тмин, кориандр, яйцо, соль, по 2 чайные ложки укропа и лука и 1 чайную ложку чеснока. Перемешайте все ингредиенты до образования однородной консистенции.
Шаг 3. Добавьте в сковороду масла и разогрейте его на среднем огне. Сформуйте из готовой смеси лепешки и выложите на сковороду: можете для этого использовать ложку, смоченную в воде. Готовьте к золотистой корочке примерно 1 – 2 минуты с каждой стороны. Готовые оладьи выложите на тарелку с салфетками, чтобы они впитали лишний жир.
Перед подачей теплых оладий приправьте сырным соусом и добавьте укроп по желанию.