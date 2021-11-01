Розібратися у питанні шкідливості та користі їжі вирішили вчені з Університету Тафтса, які перевірили 8000 продуктів. Кожен із них оцінювався за спеціально створеною шкалою – максимум можна було здобути 100 балів.

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Вчені порівняли поживну цінність, вміст вітамінів, мінералів, штучних добавок, клітковини, білків, а також методу перероблювання. Усі вивчені харчі згодом розташували в одному рейтингу: від найшкідливіших до найкорисніших.

Продукти, які набрали понад 70 балів, потрапили до категорії здорових та корисних. Ті, що набрали менше ніж 30, були віднесені до шкідливих.

Рейтинг корисної їжі

Рейтинг корисної їжі очолив томатний сік / Фото Pexels

Найбільше балів отримали такі продукти:

томатний сік (без солі та консервантів);

сирі овочі та фрукти;

цілісні злаки;

бобові;

горіхи;

риба (особливо тунець та палтус);

натуральний йогурт;

рослинна олія.

Рейтинг шкідливих продуктів

Рейтинг шкідливої їжі очолила випічка з білого борошна / Фото Pexels

Лідери антирейтингу:

хліб та випічка з білого борошна;

газовані та енергетичні напої;

концентровані соки та напої з фруктовим смаком (з цукром);

перероблене м'ясо – ковбаса, сосиски, сардельки;

заправки для салатів та соуси з низьким вмістом жиру;

олія (навіть з низьким вмістом жиру);

цукерки та солодощі.

Деякі продукти потрапили до списку кілька разів

Так, наприклад, цілозерновий хліб , який містить багато клітковини, набрав набагато більше балів, ніж хліб з білого борошна, що знаходиться в нижній частині списку: 64 бали проти 8.

, який містить багато клітковини, набрав набагато більше балів, ніж хліб з білого борошна, що знаходиться в нижній частині списку: 64 бали проти 8. Горіхи , що займають місце в першій десятці, різко опускалися вниз, якщо йшлося про спеції, сіль та добавки.

, що займають місце в першій десятці, різко опускалися вниз, якщо йшлося про спеції, сіль та добавки. Аналогічна ситуація була і з фруктами: свіжі – визнані корисними і здоровими, але обробка, консервація чи додавання цукру відразу провокувало зниження балів.

Деякі моменти списку зовсім дивовижні. Яловичина в цьому рейтингу набрала всього 24 бали (це, до речі, менше, ніж газовані напої) і опинилася в нижній частині турнірної таблиці, значно поступившись курячому м'ясу – 42,7 та морепродуктам (понад 67 балів).