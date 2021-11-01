Разобраться в вопросе вредности и пользы еды решили ученые из Университета Тафтса, проверившие 8000 продуктов. Каждый из них оценивался по специально созданной шкале – максимум можно было получить 100 баллов.
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Ученые сравнили питательную ценность, содержание витаминов, минералов, искусственных добавок, клетчатки, белков, а также метод переработки. Все изученные продукты впоследствии расположили в одном рейтинге: от самых вредных до самых полезных.
Продукты, набравшие более 70 баллов, попали в категорию здоровых и полезных. Набравшие менее 30 балов – отнесены к вредным.
Рейтинг полезной еды
Рейтинг полезной еды возглавил томатный сок / Фото Pexels
Больше всего баллов получили следующие продукты:
- томатный сок (без соли и консервантов);
- сырые овощи и фрукты;
- цельные злаки;
- бобовые;
- орехи;
- рыба (особенно тунец и палтус);
- натуральный йогурт;
- растительное масло.
Рейтинг вредных продуктов
Рейтинг вредной пищи возглавила выпечка из белой муки / Фото Pexels
Лидеры антирейтинга:
- хлеб и выпечка из белой муки;
- газированные и энергетические напитки;
- концентрированные соки и напитки с фруктовым вкусом (с сахаром);
- переработанное мясо – колбаса, сосиски, сардельки;
- заправки для салатов и соусы с низким содержанием жира;
- масло (даже с низким содержанием жира);
- конфеты и сладости.
Некоторые продукты попали в список несколько раз.
- Так, например, цельнозерновой хлеб, содержащий много клетчатки, набрал гораздо больше баллов, чем хлеб из белой муки, находящийся в нижней части списка: 64 балла против 8.
- Орехи, занимающие место в первой десятке, резко опускались вниз, если речь шла о специях, соли и добавках.
- Аналогичная ситуация была и с фруктами: свежие – признаны полезными и здоровыми, но обработка, консервация или добавление сахара сразу провоцировало снижение баллов.
Некоторые моменты списка совершенно удивительны. Говядина в этом рейтинге набрала всего 24 балла (это, кстати, меньше, чем газированные напитки) и оказалась в нижней части турнирной таблицы, значительно уступив куриному мясу – 42,7 и морепродуктам (более 67 баллов).