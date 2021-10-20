Вторая форма воспаления более опасная, ведь именно она приносит немало вреда организму. Обо всех опасностях и способах борьбы читайте далее в нашем материале.
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Почему хроническое воспаление опасно
Хроническое воспаление может быть очень длительным. Оно часто беспокоит на протяжении многих лет и беспощадно влияет на организм. Острое воспаление обычно точечно поражает определенные части тела, а хроническое – отрицательно влияет на весь организм. Этот процесс медленный и не имеет четких симптомов.
Хроническое воспаление трудно обнаружить / Фото Unsplash
Обычно наиболее распространенными признаками хронического воспаления являются:
- постоянная усталость;
- апатия;
- избыточный вес;
- изменение эмоционального фона;
- снижение жизненного тонуса
- ухудшения качества кожи.
После этого симптомы начинают проявляться в определенных органах. Быстрее появляются кожные воспалительные заболевания (дерматит, псориаз), слизистые (гастрит, колит) и заболевания суставов (артрит).
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Как бороться с воспалением
Свекла уменьшает воспаление / Фото Unsplash
К счастью, этот процесс можно остановить благодаря некоторым продуктам, которые следует включить в рацион. К таким "спасителям" от воспаления относят:
- куркуму;
- свеклу;
- дикую рыбу;
- малину;
- грейпфрут;
- листовую зелень
- зеленый чай, матча, туласи;
- ферментированные овощи;
- чеснок;
- грибы шиитаке.
Однако только этих продуктов будет мало, стоит комплексно подойти к лечению и изменить рацион, исключив вредную пищу.