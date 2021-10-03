Жінка поділась на своїй сторінці в інстаграмі рецептом лікувального напою, який можна легко приготувати вдома. Читайте та зберігайте, аби не хворіти.

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Напій проти застуди

Унікальні властивості цей напій має завдяки корисним елементам, які є у складі інгредієнтів, а саме:⠀

  • вітамін С, який захищає імунну систему від вірусів;
  • біофлавоноїди, які сприяють засвоєнню вітаміну С;
  • антиоксиданти, які захищають клітини від окислення;
  • протизапальні компоненти, які містять олія, імбир та куркума;
  • антибактеріальні речовини у складі часнику.


Цей напій швидко поставить на ноги / Фото Pexels

Інгредієнти

  • сік 1 лимона;
  • сік 1 апельсина;
  • сік 1 грейпфрута;
  • імбир;
  • 1 зубчик часнику;
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 1 чайна ложка куркуми;
  • щіпка перцю.

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Спосіб приготування та застосування


Цитрусовий напій проти грипу / Фото Pexels

Натріть імбир на дрібній терці та подрібніть часник. Почистьте цитрусові, розріжте їх та подрібніть у блендері. Сік відокремте від м'якуша, процідивши через сито. Змішайте всі інгредієнти у місткості.

Напій варто випивати одним махом 2 – 3 рази на день після приймання їжі, якщо ви хворієте. Можете також вживати його для профілактики у сезон високого ризику захворювань кілька разів на тиждень.