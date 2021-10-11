Существуют определенные продукты , которые могут снизить риски и ускорить лечение рака груди. Обязательно обратите на них внимание и начните профилактику вовремя.

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Какие продукты защищают от рака груди

Грецкий орех

Грецкий орех – это уникальный продукт, ведь он имеет двойную защиту от рака груди. Во-первых, он содержит гамма-токоферолом – витамин, который останавливает активацию фермента, необходимого для выживания раковых клеток. Во-вторых, в состав грецких орехов также входят холестериноподобные молекулы фитостеролы, которые могут помочь регулировать уровень эстрогена у мужчин и женщин, а также замедлить рост клеток рака груди, блокируя рецепторы эстрогена.

Морковь



Морковь полезна для здоровья / Фото Unsplash

Морковь богата антиоксидантами каротиноидами, а именно бета-каротином и альфа-каротином, которые эффективно защищают от рака груди. Она также будет надежным защитником от рака пищевода, легких, толстой кишки, мочевого пузыря, шейки матки, простаты и яичников. К тому же это недорогой и полезный продукт.

Руккола

Зеленые листья рукколы содержат группу органических соединений глюкозинолаты, борющихся с раком. Они расщепляются организмом на изотиоцианаты и индол, которые снижают развитие раковых клеток и способствуют их уничтожению.

Брокколи



Брокколи защитят от рака груди / Фото Unsplash

Брокколи – это близкий родственник рукколы, который также станет прекрасным продуктом для профилактики рака груди. В частности он содержит в своем составе соединение сульфорафана, которое обладает антибактериальным и противораковый эффектом. Брокколи также богаты клетчаткой, которая способна защищать от рака, изменяя гормональный фон.

Семена льна

Это один из самых исследованных и надежных продуктов, которые следует употреблять, чтобы защитить себя от рака молочной железы. Дело в том, что семена льна содержат лигнаны – это соединения, которые могут усиливать или подавлять действие эстрогена. Особенно это полезно для женщин в постменопаузе, ведь эти элементы могут уменьшать выработку в организме эстрогена, что потенциально может снизить риск рака груди.

Зеленый чай



Зеленый чай прекрасно подойдет для профилактики рака / Фото Unsplash

Зеленый чай – это надежный источник полезных антиоксидантов. Он может предотвратить образование свободных радикалов, которые приводят к повреждению и уничтожению клеток. Однако защитят от рака именно полифенолы, содержащиеся в составе чая. Наиболее мощным в этом соединении является соединение галлат эпигаллокатехин, которое предотвращает рост раковых клеток и приводит к их разрушению.

Куркума

Куркумин, входящий в состав куркумы, увеличивает активность естественных клеток, которые предотвращают выскальзывание опухолей молочной железы от иммунной системы. Это активное соединение обладает противовоспалительными свойствами и может подавлять рост и распространение раковых клеток груди.

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Гранат



Употребляйте больше гранату / Фото Unsplash