Аби мати гарну фігуру, вам не потрібно проводити багато часу на виснажливих тренуваннях. Це можна зробити у легший спосіб. Детальніше про це читайте далі у нашому матеріалі.

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Як тримати себе у формі за методом Харлі Пастернака

Тренер багатьох знаменитостей, зокрема Меган Фокс, Аріани Ґранде, Ріанни, Кім Кардашян та Холлі Беррі, розробив унікальне швидкісне тренування, яке підійде навіть для дуже насиченого графіка.

Я великий прихильник коротких інтенсивних тренувань,

– сказав тренер Пастернак.

Аби 20-хвилинне тренування в залі було ефективним, потрібно якомога менше часу відпочивати, або ж взагалі відмовитись від перерв між підходами. Також не забувайте багато гуляти протягом дня.



Тренер Меган Фокс рекомендує багато гуляти / Фото з інстаграму

Вправи від тренера

Зірковий тренер часто віддає перевагу вправам, які залучають одразу кілька різних груп м'язів. До того ж він не практикує перерви між ними. Після такого активного початку він переходить до вправ для точкових груп м'язів, наприклад пресу. Пастернак рекомендує виконувати кожну вправу 20 разів або від 45 секунд до хвилини.

Суперсет: Почніть з випадів, а тоді перейдіть до dumbbell rows, для нарощування верхньої частини спини (дивіться фото). Після цього знову повторіть випади та перейдіть до планки, як на фото.



Почніть з випадів / Фото Womens health



Вправа dumbbell rows / Фото Popsugar



Як правильно робити планку / Фото Pinterest

Такий сет варто повторити 2 – 3 рази для повноцінного тренування, яке займе 15 – 20 хвилин і ви зможете бути вільними.

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Займайтесь спортом не в спортзалі

Спортзал не сприяє збереженню здорової статури, це більше про повсякденний режим, який включає правильне харчування та корисні звички: прогулянки та домашні тренування. Зокрема, варто зосередитись на ходьбі, яка повинна складати щонайменше 12 тисяч кроків на день.