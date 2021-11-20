Формулу ідеальних пригортань вивели вчені з Голдсмітського університету Лондона.

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За результатами дослідження, обійми, які тривають 5 – 10 секунд, краще впливають на людей, аніж швидкі пригортання.

Чому люди обіймаються Обійми – це невербальна комунікація, яка відбувається між двома або більше людьми. Протягом тисячоліть обійми виражають прихильність однієї людини до іншої, а також означають, що особи знайомі. Користь обіймів давно доведена – при довгострокових пригортаннях в організмі людини виділяються окситоцин та серотонін, які покращують самопочуття.

За словами психологів, їхнє дослідження, можливо вперше вивчає фактори, які впливають на оцінку та поведінку обіймів.

Ми вивчаємо, які аспекти впливають на обійми та реакцію – чи можуть певні фактори впливати на настрій людини,

– написали дослідники у своїй доповіді.

Обійми позитивно впливають на людей / Фото Unsplash

Різні обійми – один результат

Для дослідження психологи залучили 48 жінок, та попросили їх обійматися з інтервалами в 1, 5 та 10 секунд. Також вчені попросили використовувати різні способи обіймів:

Руки рухаються навколо тулуба

Руки розташовані на шиї

Жінкам зав’язували очі, щоб на них не впливав візуальний контакт. Після обіймів учасниці повідомляли, які відчуття викликали у них пригортання. Свої відчуття жінки описували 3 рази – відразу після обіймів, через три хвилини після контакту та через 6 хвилин.

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Виявилося, що односекундні обійми були менш приємними для волонтерок, аніж пригортання, які тривали довше за 5 секунд. Та приємні відчуття одразу після обіймів з часом згасали – за кілька хвилин ефекту від обіймів майже не лишилося.

Жінки отримували більше задоволення від довгих обіймів / Фото Unsplash

А от положення рук практично не вплинуло на учасниць – обійми залишалися такими ж приємними незалежно від методу.