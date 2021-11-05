Проте цей делікатес має й небажані ефекти. Розповідаємо, як вживати сир з блакитною цвіллю без шкоди для здоров'я.

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Найвідомішими сортами серед сирів з цвіллю є Дор Блю, Рокфор і Горгонзола. Більш м'яким смаком і вишуканим ароматом володіють сири Брі і Бресс Блю. Крім технології виробництва вони розрізняються за консистенцією, запахом та присмаком.

Корисні властивості сирів з блакитною цвіллю

Як правильно вживати сири з блакитною цвіллю / Фото Pexels

Вважається, що благородні сири:

чинять протизапальну дію;

поліпшують травлення;

відновлюють гормональний фон;

нормалізують психоемоційний стан, посилюючи вироблення серотоніну;

ефективно боряться з безсонням;

захищають від негативного УФ-випромінювання, посилюють вироблення меланіну в шкірних покривах;

підтримують серцево-судинну систему.

Шкода і протипоказання

Блакитні сири не рекомендується їсти у великих кількостях. Допустима порція – 50 грамів на добу. Також експерти застерігають від вживання цього продукту натщесерце, оскільки це може призвести до:

дисбактеріозу, порушення мікрофлори кишечника;

загострення вже наявних хвороб шлунково-кишкового тракту;

алергічних реакцій при індивідуальній непереносимості пеніциліну.

Не рекомендуються блакитні сири вагітним і під час годування груддю.

Як безпечно їсти сир з блакитною цвіллю

Як правильно вживати сири з блакитною цвіллю / Фото Pexels

Блакитні сири найчастіше подаються у вигляді самостійної закуски або в складі сирних тарілок. Усі види сирів з цвіллю вдало поєднуються з винами, грушами і виноградом.

Найкраще блакитні сири поєднуються з такими продуктами:

хрусткі хлібці;

фрукти (ідеальним варіантом є виноград або груша);

крекер;

практично всі види овочів.

Починати своє знайомство найкраще з брі, щоб мати можливість звикнути до досить специфічного смаку і запаху. Після цього можна переходити до інших сортів, з більш різкими запахами і вираженим смаком.