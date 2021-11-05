Однако этот деликатес имеет нежелательные эффекты. Рассказываем, как употреблять сыр с голубой плесенью без вреда для здоровья.
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Самыми известными сортами среди сыров с плесенью являются Дор Блю, Рокфор и Горгонзол. Более мягким вкусом и изысканным ароматом обладают сыры Бри и Бресс Блю. Кроме технологии производства они различаются по консистенции, запаху и привкусу.
Полезные свойства сыров с голубой плесенью
Как правильно употреблять сыры с голубой плесенью / Фото Pexels
Считается, что благородные сыры:
- оказывают противовоспалительное действие;
- улучшают пищеварение;
- восстанавливают гормональный фон;
- нормализуют психоэмоциональное состояние, усиливая выработку серотонина;
- эффективно борются с бессонницей;
- защищают от отрицательного УФ-излучения, усиливают выработку меланина в кожных покровах;
- поддерживают сердечно-сосудистую систему.
Вред и противопоказания
Голубые сыры не рекомендуется есть в больших количествах. Допустимая порция – 50 граммов в сутки. Также эксперты предостерегают от употребления этого продукта натощак, поскольку это может привести к:
- дисбактериоза, нарушение микрофлоры кишечника;
- обострение уже имеющихся заболеваний желудочно-кишечного тракта;
- аллергических реакций при индивидуальной непереносимости пенициллина.
Не рекомендуются голубые сыры беременным и при кормлении грудью.
Как безопасно есть сыр с голубой плесенью
Как правильно употреблять сыры с голубой плесенью / Фото Pexels
Голубые сыры чаще всего подаются в виде самостоятельной закуски или в составе творожных тарелок. Все виды сыров с плесенью успешно сочетаются с винами, грушами и виноградом.
Лучше всего голубые сыры сочетаются со следующими продуктами:
- хрустящие хлебцы;
- фрукты (идеальным вариантом является виноград или груша);
- крекер;
- практически все виды овощей.
Начинать свое знакомство лучше всего с бри, чтобы иметь возможность привыкнуть к достаточно специфическому вкусу и запаху. После этого можно переходить к другим сортам, с более резкими запахами и выраженным вкусом.