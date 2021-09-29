Якщо ви хочете зберегти свою шкіру гладкою, а здоров'я – міцним, подбайте про правильний раціон. Здорово 24 діляться списком продуктів, які містять корисні антиоксиданти.

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Продукти, які містять корисні антиоксиданти

Щоб стати здоровішим, варто вживати більше антиоксидантів з їжею. Також корисно збільшити кількість кофакторів, завдяки яким організм зможе самостійно виробляти антиоксиданти та ферменти. До того ж варто виключити з раціону неякісні окиснені жири, трансжири, підсмажені білкові продукти та копчену їжу. Саме ці продукти провокують утворення вільних радикалів.

Вітаміни



Ці продукти багаті вітамінами / Фото Unsplash

Вітамін А: печінка, яйця, молочні продукти.

Вітамін С: цитрусові, ківі, полуниця, броколі, брюссельська капуста, болгарський перець.

Вітамін Е: волоські горіхи, мигдаль, соняшникове насіння.

Фітонутрієнти

Каротиноїди, альфа-каротин: морква, гарбуз, апельсини, мандарини.

Бета-каротин: темна зелень, помідори, абрикоси, манго.

Лютеїн і зеаксантин: зелені темні листові овочі, особливо шпинат.



Збережіть красу та молодість завдяки цим продуктам / Фото Unsplash

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Флавоноїди

Кверцетин, мирицетин, коферол: цибуля, броколі, яблука, чай, червоне вино, виноград (дуже корисна шкірка винограду), вишні.

Флавоноли, катехіни: зелений та білий чай.

Проантоціанідини: яблука, абрикоси, какао, чорний шоколад.

Флавонони: петрушка, кмин, селера, цитрусові продукти.

Фітоестрогени: соя, бобові, насіння, крупи.

Рослинні стероли: горіхи, авокадо, рослинні олії.