Если вы хотите сохранить свою кожу гладкой, а здоровье – крепким, позаботьтесь о правильном рационе. Здорово 24 делятся списком продуктов, которые содержат полезные антиоксиданты.

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Продукты, которые содержат полезные антиоксиданты

Чтобы стать здоровым, следует употреблять больше антиоксидантов с пищей. Также полезно увеличить количество кофакторов, благодаря которым организм сможет самостоятельно производить антиоксиданты и ферменты. К тому же стоит исключить из рациона некачественные окисленные жиры, трансжиры, поджаренные белковые продукты и копченую пищу. Именно эти продукты провоцируют образование свободных радикалов.

Витамины



Эти продукты богаты витаминами / Фото Unsplash

Витамин А: печень, яйца, молочные продукты.

Витамин С: цитрусовые, киви, клубника, брокколи, брюссельская капуста, болгарский перец.

Витамин Е: грецкие орехи, миндаль, семечки.

Фитонутриенты

Каротиноиды, альфа-каротин: морковь, тыква, апельсины, мандарины.

Бета-каротин: темная зелень, помидоры, абрикосы, манго.

Лютеин и зеаксантин: зеленые темные листовые овощи, особенно шпинат.



Сохраните красоту и молодость благодаря этим продуктам / Фото Unsplash

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Флавоноиды

Кверцетин, мирицетин, коферол: лук, брокколи, яблоки, чай, красное вино, виноград (очень полезная кожура винограда), вишни.

Флавонолы, катехины: зеленый и белый чай.

Проантоцианидины: яблоки, абрикосы, какао, черный шоколад.

Флавононы: петрушка, тмин, сельдерей, цитрусовые продукты.

Фитоэстрогены: соя, бобовые, семечки, крупы.